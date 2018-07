Ziare.com: Domnule Dragnea, dar ceva kilometri de autostrada facem si noi?

Sigur ca in curand vor veni si ceva cifre oficiale care sa ne arate ce mult s-a facut, insa, in realitate, nu este vorba decat despre centuri ocolitoare ale marilor orase sau altele aflate pe traseu.



Se lasa tuturor impresia ca legea ar fi de vina, ca s-ar opune forte oculte straine, ca nu am avea bani si multe alte povesti pentru copii.



Realitatea este insa una simpla. Actuala guvernare nu poate depasi gandirea specifica celor care conduc de obicei judetele tarii: sa ia banii si sa ii imparta la cat mai multi, dar fara ca vreunul sa se aleaga efectiv cu ceva si in realitate efectul economic sa fie practic zero, dar si cu toata lumea nemultumita.



Stam prost, tare prost la constructia de autostrazi. La acest moment, ar fi trebuit sa avem autostrada de la Cluj si pana la Ungheni. Ce ar fi insemnat acest lucru? Sute de milioane de euro investiti in cea mai nefasta regiune a tarii.



Ar fi trebuit, de asemenea, sa avem o autostrada in sud si de ce nu... sa treaca chiar prin Craiova si prin Alexandria, dar numai sa treaca, caci cei de acolo traiesc intr-o lume paralela.

Puteti citi articolul integral pe Ziare.com.