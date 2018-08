Ziare.com: Democratie cu masca de gaze

Ratiunea e, desigur, aceea ca - la ultimul scrutin prezidential - romanii din strainatate au blocat alegerea unui pesedist la Cotroceni.



Mai e, insa, ceva si poate ca acest motiv e mai important decat primul: concetatenii nostri plecati sa studieze sau sa munceasca in afara tarii nu pot fi controlati de PSD & ALDE. Ei nu mai depind de umorile unor Dancila sau Melescanu.



Il pomenesc pe acesta din urma, fiindca deunazi el se intreba de ce ar protesta romanii care sunt de-acum acasa doar in vacante. A fost numai una dintre grozaviile rostite inainte de mitingul din 10 august.



Alta a avut-o drept autoare pe regina neincoronata a agramatismelor, Grapini, care i-a facut pur si simplu "prosti" pe cei care, nemultumiti de Puterea de azi, indraznesc sa strige in strada.



Dar guvernantii nu s-au multumit sa denigreze diaspora si, la modul mai general, opozitia civica. Ei au mobilizat o forta disproportionata impotriva unor cetateni veniti in Piata Victoriei de la sute si mii de kilometri distanta. Nu intamplator interventia Jandarmeriei de vineri seara a fost comparata cu cea a Militiei din iunie 1990. Nu, n-a fost vorba, cum s-a spus, despre asumarea "violentei legitime a statului". Imaginile arata caracterul ilegitim al folosirii fortei.



