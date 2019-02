Ziare.com: Curtea de Justitie a UE judeca in procedura accelerata o solicitare din Romania: Recomandarile MCV sunt obligatorii?

Magistratii europeni trebuie sa stabileasca ce caracter are MCV, instituit in decembrie 2006 de Comisia Europeana. Este sau nu este obligatoriu pentru Romania?



Dosarul "C-83/19"- Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" a fost inregistrat la CJUE, potrivit portalului instantei europene.



Tribunalul Olt a decis, in momentul in care a sesizat CJUE, ca acest dosar sa fie judecat in procedura accelerata.

Intrebarile



Judecatorii din Slatina au dispus sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare (in procedura accelerata), continand urmatoarele intrebari:



1. Mecanismul de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act adoptat de o institutie a Uniunii Europene, in sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene?



2. Continutul, caracterul si intinderea temporala a Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005? Cerintele formulate in rapoartele intocmite in cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru statul roman?

