Ziare.com: Cum se pune o tara pe butuci din ignoranta sau cu premeditare

Anul 2020 este o cumpana pentru dezvoltarea UE in ansamblul ei, dar si a statelor membre ca beneficiari directi ai strategiilor, alocarilor financiare si programelor de dezvoltare.



Aranjamentul politic si chiar si cel economic al inceputului de nou mileniu, ne-a aruncat pe noi, romanii, in groapa cu lei, e drept, mai in repriza a doua, dar cert este ca a trebuit sa ne jucam si noi cartea.



Romania a intrat in UE in plina desfasurare a unei strategii Lisabona partial esuate, reinnoite dupa 2005, dar tot nearticulate deplin, lovita spre final de unda de soc a unei crize economice fara precedent in epoca moderna.



Fie ca intelegem sau nu, fie ca recunoastem sau nu, primirea in marea familie UE a fost pentru noi cumpana dintre haos si ordine, neant si disciplina, cosmar si vis implinit. La prima vedere, rezultatele pozitive nu sunt atat de tangibile pe cat ne-am inchipuit, dar este evident ca aceasta binefacere trebuie citita intr-o cheie specifica, aceea a masurararii momentelor 2020 cu 2007 sau a compararii tarii noastre cu tari din regiune care nu au beneficiat de consacratul stil comunitar de dezvoltare al UE.



Da, stiu, nimic nu e perfect, birocratia bruxelleza este intensa, liderii au slabiciunile lor, iar strategiile sunt uneori rupte de realitate. Cu toate astea, intelegerea spiritului comunitar de dezvoltare, asumarea rolului de jucator activ al fiecarui stat membru, mustruluielile punctuale venite de la Comisia Europeana, au facut din Romania un invatacel uneori indaratnic, alteori proactiv.



Iata-ne acum, la final de ciclu strategic, cand strategia Europa 2020 se savarseseste in ultimele ei deziderate, cu un bilant destul de incert, dupa evenimente total neprevazute, asa cum au fost eforturile de revenire din criza de la inceput de deceniu, afirmarea populismului de la mijlocul decadei sau balbaielile Brexitului de la incheierea acesteia.



Peste aceste provocari la nivel de ansamblu, in particular, Romania a venit si cu provocarile interne legate de implementarea greoaie a strategiilor UE in tara, nepriceperea in conversia eficienta a acestor strategii de la nivel comunitar la nivel de tara, incapacitatea de a genera proiecte pentru o absorbtie sustinuta a fondurilor europene, nearmonizarea din domeniul legislativ si multe altele.

