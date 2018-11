Ziare.com: Cum contraataca PSD raportul MCV cu un mesaj anti-european, in care acuza tradari de neam si pozitia ghiocelului

Metafora ii apartine vicepresedintelui PSD Doina Pana, care a si trimis, marti dimineata, un mesaj lung catre presa, continand, asa cum ne-a obisnuit PSD, punctajul de partid, pe care il vom auzi si vedea rostogolit si declinat pe parcursul intregii zile.



Este un mesaj atat anti-european - aici ar fi nevoie de niscaiva elemente de ideologie si cultura politica -, cat si provincial si subsumat scopurilor "privatizate" ale partidului condus de Liviu Dragnea. Ideea centrala este aceea ca Romania merita un loc la masa egalilor in Uniunea Europeana, asta insemnand fara Mecanism de Cooperare si Verificare, care sa o puna la punct ori de cate ori Puterea de la Bucuresti devine abuziva.



Cu alte cuvinte, cat mai direct: PSD vrea sa faca orice, oricum, fara ca organismele europene - Comisia Europeana, in acest caz - sa aiba vreo legitimitate de interventie, control sau evaluare.



"Viitorul Romaniei trebuie sa fie in UE, dar nu oricum, nu in pozitia 'ghiocelului', ci o Romanie demna, respectata, tratata egal cu celelalte state membre, indiferent de culoarea politica a celor care conduc vremelnic institutiile europene!", ne scrie Doina Pana.



"Raportul MCV pericliteaza imaginea Romaniei europene, nu a partidului de guvernare", anunta un alt vicepresedinte al PSD, Bogdan Trif.



Recursul la popor, numit cel mai adesea "neam", un termen cu tenta nationalista, e un element important in punctajul PSD.



Iata ce spune europarlamentarul social-democrat Emilian Pavel: "Romania trebuie sa respinga cu toata forta aceasta mizerie de o nedreptate strigatoare la cer! Am intrat in UE ca sa i se spuna Parlamentului nostru cum sa legifereze si Curtii Constitutionale ce decizii sa ia? Nu, doamnelor si domnilor! Nu suntem chiar toti si toate neam de slugi precum doamna Macovei si altii asemenea domniei sale".

