Ziare.com: Cum a aranjat Toader ca el si numai el sa faca propunerile pentru functia de procuror european

Ministrul Justitiei a pus in dezbatere un proiect, potrivit caruia el este cel care desemneaza candidatii Romaniei.



Tudorel Toader, a insistat marti in doua declaratii despre numirile pentru importanta functie de procuror european.



Prima data a amintit ca a avut discutii privind viitoarea procedura, dupa intalnirea cu procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si sefii DNA si DIICOT, Anca Jurma (interimar) si Felix Blanila.



Ministrul a explicat ca acestia vor contribui la finalizarea proiectului de lege pentru Parchetul European, urmand ca, in scurt timp, actul normativ sa fie aprobat printr-o procedura de urgenta.



Ulterior, intr-o interventie la Romania TV, ministrul Justitiei a mentionat ca pana la finalul acestui an trebuie desemnat procurorul din partea Romaniei pentru Parchetul European.



El a aratat ca, in cazul in care fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ar candida pentru functia de procuror la Parchetul European, de principiu: "nu pot recompensa pe cineva pentru greselile pe care le-a facut, cu speranta ca pe viitor nu le va mai repeta".



Fraudele europene si anchetele grele



Parchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, dar si in cazurile transfrontaliere de coruptie, spalarea banilor sau frauda fiscala, in care prejudiciile sunt de peste 10 milioane de euro.



In conformitate cu regulamentul, anchetele vor fi efectuate de catre procurorii europeni delegati (PED) situati in fiecare stat membru.



In mai 2018, Comisia a propus noi reguli pentru ca Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) sa devina un partener apropiat al Procurorului European.



Intra in vigoare din 2020



Regulamentul privind Parchetul European (EPPO - The European Public Prosecutor's Office) a intrat in vigoare in 2017, iar potrivit acestuia institutia va efectua primele anchete la trei ani de la intrarea in vigoare, respectiv incepand cu 20 noiembrie 2020. Pana la acea data, EPPO trebuie operationalizat.



Cel mai probabil, procurorul-sef european ar urma sa fie numit in cursul anului 2018, in timp ce procurorii europeni si procurorii europeni delegati ar urma sa fie numiti in 2019, dar propunerile din partea tarilor ar trebui facute anul acesta, dupa cum a aratat Toader.



Primul semestru al anului 2019 este marcat de Presedintia Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, care si-a asumat printre prioritatile in domeniul justitiei penale facilitarea operationalizarii EPPO.

Puteti citi articolul integral pe Ziare.com