Ziare.com: Crin cel Alb si Penele sale rosii

Sa punem piedica uitarii. Voiculescu era, la un moment dat, nefrecventabil. El si PUR-ul lui, quelle ironie, erau luati de PSD pe liste de dragul Antenelor. Dar pana si tovarasii se fereau de "dom' profesor". Ajunsese asa in urma criticilor aduse constant si vehement de catre Basescu, plus o presiune a societatii civile.



Fost turnator al propriei familii la Securitate, pentru care lucra in strainatate, imbogatit, foarte plauzibil, din aceleasi surse dupa Revolutie. Apoi infractor.



Cine l-a luat de pe jos, l-a spalat si l-a readus in prim-plan? Crin Antonescu. Inaintea USL-ului, a existat alianta impotriva oricarei minime igiene morale dintre PNL si PUR, ajuns intre timp PC. Alianta de centru dreapta s-a numit magaria, care a devenit USL, prin alaturarea PSD.



Crin plus Victor egal LOVE, jucand in scenariul lui Voiculescu. Avea o relatie de profunda prietenie si deosebit respect si cu Liviu Dragnea. Au fost si colegi, parlamentari, amandoi, de Teleorman.

Cu aceasta ocazie, Antonescu a adus in PNL numai "personalitati" care nu aveau nicio treaba cu liberalismul. Infractori, de preferinta. Pe listele parlamentare. Gigi Becali, triplu recidivist. Petre Roman, judecat pentru crime impotriva umanitatii. Sorin Rosca Stanescu, informator al Securitatii, infractor. Relu Fenechiu, infractor.



Ultimul avea prin curte un dulau moldovean. Parea bland si cam ramolit, dar la nevoie stia sa muste. Transpira, stapanul il slujea, dar dusmanul nu-l lasa. Si un raport el ii facea. Acesta a fost numit la Curtea Constitutionala. Apoi, din avocatul infractorilor, a devenit dusmanul procurorilor.



Europarlamentari cu care tara se mandreste, trimisi pe listele PNL in acea perioada: Norica Nicolai si Renate Weber. Acum la ALDE.



PNL inca nu si-a revenit dupa perioada USL, din pacate. Dar incearca sa fie un partid de opozitie. Daca isi pune insa o floare de crin la palarie, nimeni nu va mai crede acest lucru.



Sunt si alte flori pe lume.