Ziare.com: Comisia Europeana avertizeaza ca pesta porcina s-ar putea extinde in toata Romania

Practic, putem numara acum pe degetele unei singure maini judetele in care nu exista, cel putin deocamdata, risc de epidemie.



Pe harta care prezinta modul de raspandire a PPA in Europa se poate vedea clar ca zona de risc acopera acum aproape in intregime teritoriul tarii noastre. Zonele marcate cu rosu, pe aceasta harta, sunt cele in care boala fie evolueaza deja, fie risca sa ajunga in viitorul apropiat. Exista, insa, posibilitatea ca pesta sa apara curand si in asa-numitele "zone tampon", marcate cu albastru. Iar asta inseamna ca au mai ramas doar vreo 5 judete in care, cel putin momentan, nu exista pericol de raspandire a pestei.



Acestea sunt dispuse in diagonala pe harta Romaniei, incepand din nord-estul tarii, de la Botosani si ajungand pana in Timis. In teritoriile inca libere de pesta mai sunt incluse si parti din judete, cum ar fi Arges, Hunedoara si Alba.

