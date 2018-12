Ziare.com: Cine sunt detinutii care asteapta amnistia lui Dragnea. Doar Ceausescu i-a eliberat de ziua lui pe corupti si talhari

Scapa toti detinutii de pedeapsa, sunt exclusi condamnatii pentru coruptie sau pentru infractiuni cu violenta?



Potrivit unei analize realizate de Ziare.com, doar in cazul amnistiei si gratierii date de Nicolae Ceausescu la implinirea varstei de 70 de ani prevederile au fost aplicate pentru toti detinutii din Romania.



Actele similare date dupa Revolutia din 1989, din 1990 si 2002, excludeau dintre beneficiari persoanele condamnate pentru infractiunile cu violenta - omor, talharie, viol, dar si faptele de coruptie.



Ziare.com a solicitat Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa ne furnizeze situatia persoanelor incarcerate pe durata de pedeapsa, infractiuni si starea de recidiva. Statistica comunicata este de la sfarsitul lunii noiembrie 2018.



Pe data de 17 decembrie 2018 erau incarcerate 21.152 de persoane in penitenciarele din Romania.



Ce inseamna amnistia si gratierea



Trebuie spus ca, in cazul unei amnistii, beneficiarilor li se inchid dosarele si condamnarile li se sterg din cazier, cu alte cuvinte, ei sunt scutiti de raspundere penala. In schimb, beneficiarul unei gratieri este iertat de pedeapsa, nu o mai executa, dosarul se inchide, insa fapta continua sa apara in cazier.

