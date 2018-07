Ziare.com: Cine e de vina ca in Romania se construiesc autostrazile cu viteza melcului? Statul spune ca privatii. Chiar asa sa fie?

Daca acestia ar veni cu utilaje bune si ar plati oameni care sa se tina de treaba, poate ar reusi si tara noastra sa isi termine la timp soselele, a mai spus ministrul Lucian Sova. Asociatia Pro Infrastructura sustine, insa, ca lucrurile nu stau chiar asa.



Intr-un interviu acordat Agerpres, Lucian Sova a spus ca drumarii primesc la fel de multi bani pentru autostrazile construite in Romania ca si pentru cele pe care le fac in strainatate.



Cu toate astea, la noi ar lucra mai prost.



"Este clar ca la alte contracte clauzele vor trebui sa fie mult mai consistent puse si in primul rand legat de ceea ce-si asuma antreprenorii, pentru ca antreprenorii, daca ne uitam la caietele de sarcini si la ofertele pe care le-au facut la eligibilitate, la capacitate tehnica, ei si-au pus acolo cifrele lor de afaceri pe plan european, utilajele pe care probabil le au pe unde le au prin Europa, iar in Romania nu au venit cu nimic.



S-au dus, nici macar la subantreprenori de cele mai multe ori, ci direct la prestatori, niste companii mici, cu capabilitati reduse, fluide si ca business: acum sunt, acum nu sunt.



Trebuie introduse conditionalitati legate de prezentarea parcului de utilaje, ca asta poti proba, nu mai vorbesc si de contractele de munca, iar la semnarea contractului sa vad ca ai aceste lucruri. Despre acestea am vorbit cu cei de la Compania de Drumuri si vom introduce aceste conditionalitati. (...) Ca vedem de zeci de ani ca nu prea sunt utilaje spectaculoase aduse de marii antreprenori din tarile unde au mai creat constructii prestigioase si tot cu o resursa tehnologica si umana locala care, sigur, isi are limitele ei, avand in vedere ca este si subfinantata, pentru ca este prizoniera subcontractelor pe care le incheie antreprenorii.



Noi punem - zicem: 'Vrem calitate!' - si punem conditii grele de eligibilitate, castiga doar cativa si se califica doar cativa si acei cativa dupa aceea fac legea in piata constructiilor, iar antreprenorii romani stau si se uita si nu pot sa sparga acest capac de gheata", sustine ministrul Transporturilor.



CNAIR: Am lucrat ani de zile pe contracte facute pentru tarile africane. Cetatenii n-ar trebui sa ne oblige sa incalcam legea



Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, spune ca institutia face tot ce poate si ca cetatenii ar trebui sa inteleaga ca vina pentru ritmul lent in care se fac autostrazile le apartine constructorilor.

