Ziare.com: Ce joc tactic face Viorica Dancila? "Nicio marioneta nu este marioneta in mod absolut"

"Este un joc tactic. Si nu este foarte clar daca premierul Dancila joaca in tabara lui Dragnea sau in tabara lui Iohannis, pentru ca restructurarea guvernului se amana pana dupa sarbatori, ceea ce inseamna ca se amana dupa 9 mai, momentul de apogeu al mandatului lui Klaus Iohannis - summitul de la Sibiu.



Pana atunci, discutam despre aranjamente tactice, iar pana acum in confruntarile tactice, presedintele Iohannis a castigat", a mai declarat Cristian Pirvulescu pentru Ziare.com.

Ce castiga presedintele Iohannis?



Prof. Pirvulescu subliniaza insa ca si PSD a obtinut pana acum unele avantaje in competitia cu presedintele, folosind "metode atipice".



"Spre exemplu, scandalul Augustin Lazar-Aiud, care a schimbat raporturile de forte (folosesc o formula de dupa Primul Razboi Mondial - revenim la 'razboiul de pozitii').

