Ziare.com: Ce inseamna plecarea din Guvern a lui Tudorel Toader. Pentru PSD, dar si pentru Iohannis

A spus-o prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, la finalul unui Comitet Executiv din care partidul si-a exprimat, inca o data, suprematia asupra Guvernului si institutiilor acestuia. Vorbim, asadar, din nou, despre partidul a carui ambitie este aceea de a se substitui statului si de a folosi puterea astfel creata pentru a servi sau consolida interesele unei oligarhii. Pana la alte interese, urgenta guvernarii este asigurarea ca liderul PSD va ramane in libertate.



Ce a spus Viorica Dancila:



- Ca Tudorel Toader pleaca pentru ca nu a livrat ceea ce a promis



- Ca Tudorel Toader a lasat prea mult tema justitiei sa acapareze agenda publica



- Ca Tudorel Toader a fost adus in Guvern pentru a infaptui un Program de guvernare care sa aduca dreptate.



Acestea fiind premisele, nu e greu de construit silogismul, ceea ce face ca vestea plecarii lui Tudorel Toader din guvern sa fie un semnal ca viteza asaltului asupra justitiei va fi accelerata.



Orice ministru va ajunge la Justitie, asadar, va semna in alb angajamentul cu partidul, acela de a livra imediat OUG prin care Liviu Dragnea, scapand practic de orice consecinta juridica, isi va consolida regimul de putere.



Rolul presedintelui Klaus Iohannis



Nici expectativa vigilenta, nici speranta ca PSD se va autodigera nu sunt optiuni ale presedintelui, intr-un context dificil politic, pentru ca urmeaza alegeri europene pe care PSD le poate deturna inspre un narativ deloc confortabil pentru Romania. In plus, Guvernul a carui misiune este salvarea lui Dragnea este cel care organizeaza cele patru scrutinuri care urmeaza.

