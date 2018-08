Ziare.com: Cand libertatea e de haita, Procurorul general Augustin Lazar trebuie dat jos. PSD nu are de ales

Si cand momentul a venit, raul a parut un fapt pur si simplu banal. Or tocmai de banalitatea raului trebuie sa ne temem mai tare decat de camarila lui Liviu Dragnea, o camarila tocmita sa faca mult zgomot, tocmai pentru a forta familiaritatea cu tara pe care ei o vor pentru ei, pentru a fi liberi. Libertatea celor aflati acum in fata justitiei - fie ca sunt doar trimisi in judecata ori condamnati in prima instanta sau definitiv - este o libertate de haita: scapa sau se pierd impreuna.



Frica, nesabuinta, sfidarea moralitatii si complexul lui Dumnezeu ii inlantuie pana intr-acolo incat niciunul, nici ministru al Justitiei sa fie, nu se poate eschiva.



Ei nu au avut de ales. De aceea in prima instanta a parut atat de nearticulat asaltul asupra lui Augustin Lazar. Desi asteptat, intuit, prezis, comentat in redactii si in breasla magistratilor, acest atac nici macar nu a fost minutios pregatit. Nu au fost fabricate pseudo-dovezi sofisticate, nu a fost orchestrata campania de linsaj mediatic, nu s-au pus la cale deziceri care sa vina din sistem. Pur si simplu, la semnalul public al lui Liviu Dragnea, prin manevrele lui Darius Valcov, ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat demararea unei proceduri de evaluare a activitatii Procurorului general, invocand protocoalele semnate cu SRI.

