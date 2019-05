Ziare.com: Campanii inedite pentru promovarea votului din 26 mai: Primesti cafea sau clatite, daca te duci la urne!

Chiar si companiile s-au lansat in adevarate campanii pentru ca romanii sa inteleaga cat este de important sa isi exercite acest drept.



O cafenea din Satu Mare, Moose Bar, a anuntat ca ofera cafea gratis tuturor celor care merg la vot.



"Pe 26 Mai ne vedem la urne si abia apoi la cafea. Stampila iti face cinste cu o cafea in prima zi dupa alegeri si tot acea stampila iti face cinste cu viata pe care TU o alegi si nu pe care o aleg altii pentru tine. #votezapoicafea", este mesajul transmis de reprezentantii cafenelei pe Facebook.



Tot cafea ofera si cei de la trickSHOT care au organizat un eveniment pe Facebook: "26 mai #responsabil by trickSHOT. Tu dai votul, noi dam cafeaua".



"In viata, exista momente ideale pentru distractie si momente de responsabilitate inainte de distractie", scriu ei, incurajand clientii sa mearga la vot la europarlamentare si sa isi ia si familia sau prietenii. Apoi, acestia sunt asteptati in trickSHOT Promenada si trickSHOT Mega Mall pentru a primi o cafea.

