Ziare.com: Calatoria Vioricai Dancila spre autonomie: "Ai sa dai sama, doamna"

Ministri entuziasti i-au adus omagii, presedintele Senatului i-a facut un laudatio la scena deschisa, seful PSD, nimeni altul decat Liviu Dragnea, nu a precupetit nicio lauda. Si atunci Viorica Dancila a crezut.



Lovitura de palat din PSD, cand gruparea asa-numita disidenta (desi disidenta e nitel mai serioasa si implica o reinterpretare ideologica) Firea/Stanescu/Tutuianu a vrut sa il inlature pe Liviu Dragnea, dar sa prezerve guvernarea, promisiunea amnistiei si parghiile banilor, a creat un nou personaj politic.



Astfel, din Viorica Dancila privita mereu cu compasiune si considerata in gura mare marioneta lui Dragnea a luat nastere o Viorica Dancila de cuvantul careia depindea ecuatia de forta din partid. Senzatia de putere poate incurca calculele oricui si mai ales poate modifica substantial imaginea din oglinda.



Au curtat-o asiduu Paul Stanescu si Gabriela Firea, pentru ca prim-ministrul era garantia ca puterea le ramane lor.



A ales in cele din urma sa ramana in relatia traditionala cu Liviu Dragnea, dar sa rezolve - sau macar sa incerce o perioada - cate ceva din uzantele unei relatii din care Viorica Dancila nu a iesit niciodata prea bine, ci cu atatea frici adunate, incat o paralizau pana intr-acolo incat i s-a intamplat sa uite numele interlocutorilor sau chiar numele oraselor in care se afla.



Asa se explica, probabil, laudele pe care seful PSD le aduce astazi, public, celui de-al treilea, si cel mai longeviv, prim-ministru al sau.

