Ziare.com: Alta intrebare? Obligatia la vot fara capitulare

Si premisa de la care cred ca trebuie sa plece aceasta analiza este ca ea nu echivaleaza cu un indemn la vot. Din acest punct de vedere, cred ca lucrurile sunt clare.



A demonstra de ce candidatul PSD - as zice chiar indiferent de numele lui, dar in mod special dna Dancila - nu trebuie sa ajunga presedinte al Romaniei mi se pare la fel de necesar si dificil, precum demonstratia ca Pamantul nu e plat sau ca dupa noapte vine zi.



Dar una este optiunea de vot, clara cat timp raul cel mare nu are cum sa nu fie PSD, si cu totul altceva este abolirea spiritului critic, a asteptarilor si automistificarea.



Dupa votul de duminica, pe 22 decembrie, vor incepe cinci ani in care calitatea vietii noastre va depinde in mod fundamental de spiritul nostru critic si de exigenta de care dam dovada. Ceea ce bagam acum sub pres, ne facem ca nu vedem sau chiar pretindem sa fie eludat se va razbuna inevitabil mai tarziu, pentru ca nimic nu poate impiedica repetarea a ceea ce a fost validat prin tacere infricosata sau pasiva.



Despre fondul discursului Vioricai Dancila nu e mare lucru de comentat, pentru ca a fost o colectie de ineptii, minciuni, manipulari grosiere, umor involuntar, agramatisme, victimizare si enorm tupeu.



Dna Dancila este o impostoare din secunda in care a depasit nivelul organizatiei locale Videle, o creatie caricaturala a "dragnismului" tarziu. De altfel, cei decisi sa o voteze nu cred ca sunt permeabili la argumente.

Cititi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.