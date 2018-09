Ziare.com: Acuzat ca face jocurile lui Carmen Dan, "cetateanul" care a filmat-o pe Cliseru la terasa povesteste cum s-a intamplat totul

Acuzat ca a facut jocurile ministrului Carmen Dan, realizatorul filmarii a acceptat sa ne raspunda la toate intrebarile.



Situatia s-a inflamat dupa ce Vlad Dragomirescu a publicat pe Facebook imaginile suprinse in spatiul public saptamana trecuta. Prefectul Capitalei a sustinut ca ii va face plangere penala pentru hartuire, iar Gabriela Firea l-a acuzat ca ar fi facut parte dintr-un adevarat complot.



"Acel episod a fost pus la cale de doamna ministru Carmen Dan pentru a o defaima pe doamna prefect si pe mine. Si ca apoi sa mi se reproseze mie azi in CEx toate aceste lucruri. Domnul respectiv lucreaza la minister. Au chemat-o la masa iar apoi a venit acel cetatean. Pe fond de stres, a facut acele afirmatii. Acea persoana stia exact locul in care se afla doamna prefect", a sustinut Gabriela Firea.



Adevarul este ca acel video a ridicat mai multe semne de intrebare: De unde stia cel care a filmat a cui era masina parcata incorect pe trecerea de pietoni? Cum a gasit-o el pe Speranta Cliseru, aflata in zona, i-a dat cineva un pont, l-a trimis cineva pe urmele prefectului Capitalei? De ce l-a filmat si pe barbatul care se mai afla la masa? Stia sau nu ca e colonel in DGPI?



Invitat de Ziare.com sa povesteasca totul, "cetateanul" care a filmat a acceptat sa ne raspunda la intrebari luni la pranz, dupa o prima vizita facuta la Parchet. "Cineva incearca sa isi stearga urmele dupa 10 august", acuza Vlad Dragomirescu.



Cine minte in toata povestea asta?



Eu va spun din start: Firea minte, Cliseru minte, dar cel mai clar minte Carmen Dan, in mod cert.

Puteti citi articolul integral pe Ziare.com