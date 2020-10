Vrea președintele liniște în justiție? De ce se ocupă șefa Parchetului General de porumbei

Profesioniștii din magistratură sunt aruncați la periferia sistemului pentru a nu deranja noua perioadă de liniște trasată de conducerile parchetelor și de președintele Klaus Iohannis.

Recent, procuroarea generală Gabriela Scutea a transmis în locul viziunii strategice atât de așteptate pentru a scoate justiția din inerție, o notă prin care li se interzice angajaților să hrănească porumbeii de la ferestrele Parchetului General.

Scutea adoră să se ocupe de lucrurile inutile, de frică să nu eșueze în cele majore, așa că nu ezită să-și scoată la iveală micile nevroze și frustrări, de care subalternii ei nu încetează să se mire, fiindcă ea insistă să-și justifice fiecare zi, gospodărește, ca un administrator de bloc obsedat de detalii.

Între timp, direcțiile majore au fost abandonate. Secția Specială (Secția pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție), de pildă, înființată de guvernarea PSD pentru a-i pedepsi pe magistrații curajoși, este lăsată de procuroarea generală, Gabriela Scutea să-și îndeplinească mai departe obiectivele. După cum scrie g4media, în cei doi ani de când a devenit operațională, această Secție nu a descoperit niciun magistrat corupt. Nu a făcut nici măcar un flagrant, ci s-a ocupat doar de procurorii cu rezultate bune, care au făcut dosare importante la București, la Oradea, la Constanța, la Ploiești. Adina Florea conduce cu mână forte lucrurile și marea ei satisfacție a fost să o ancheteze pe Laura Codruța Kovesi și să încerce să o compromită când tocmai intrase în cursa pentru Procurorul European: a pus-o pe fosta șefă a DNA sub control judiciar, a vrut să o umilească obligând-o să se prezinte la poliție regulat pentru a-i răzbuna pe toți clienții PSD ajunși la închisoare.

Actuala guvernare a promis acum un an când a venit la putere desființarea Secției Speciale, așa cum a cerut Comisia Europeană în rapoartele ei pe justiție și Curtea de Justiție a UE, care a subliniat recent că existența Secție „nu este justificată de motive reale” câtă vreme nu prezintă garanții suficiente că este în afara influenței politicului. Sub pretextul că nu au o majoritate, liberalii prelungesc viața Secției Speciale, ca și cum s-ar putea și ei folosi de această instituție, care le-a dat satisfacție de mai multe ori social-democraților chemând la ordine foști procurori anticorupție care au anchetat lideri și clienți ai PSD.

Șefa Parchetului General ar putea să nu stea cu mâinile în sân, chiar în absența unei decizii politice, dacă ar fi cu adevărat interesată ca procurorii din subordinea ei să nu se mai lupte cu trecutul și să înceapă să aibă din nou rezultate. Să nu mai lase Secția Specială să ia decizii cu iz politic, cum este cea mai recentă în care sunt vizați anchetatorii fostului lider PSD din Satu Mare, Mircea Govor, acuzat de corupție.

Pentru a scoate la iveală tendințele resentimentare ale Secției Speciale și modul de lucru precar, dar obsesiv al celor care o deservesc, Gabriela Scutea ar putea face acolo câteva controale tematice sau măcar ar putea răspunde unor plângeri care se află în mapa ei de lucru de mai multă vreme. S-ar plasa, astfel, de partea morală a cauzei. Nu o face, de teamă sau, poate, fiindcă are alte convingeri. În fond, ea s-a aflat printre cei care au sabotat și Dosarul 10 August, iar în perioada guvernării PSD, a fost secretar de stat la ministerul Justiției, condus de Florin Iordache, chiar în perioada în care a fost adoptată vestita Ordonanță de Urgență 13 din 2017. O prezență ciudată la prima vedere, mai ales după ce Scutea lucrase mai mulți ani cu Laura Codruța Kovesi.

Complicitățile șefei Parchetului General cu PSD nu sunt neapărat la vedere, dar diferitele ei gesturi sugerează piruete dubioase și principii inconsistente. De altfel, Consiliul Superior al Magistraturii i-a respins candidatura la șefia Parchetului General, sugerând cumva că nu are capacitatea să conducă o instituție atât de complexă și că nu a știut să răspundă la întrebările concrete care i-au fost puse.

Ministrul Justiției Cătălin Predoiu o prețuiește exagerat, iar președintele Klaus Iohannis continuă să se bazeze pe ea, deși Gabriela Scutea nu are nimic din imaginea unei învingătoare: nu are curaj, nu are idealuri și nu vrea neapărat să afle cine sunt vinovații pentru represiunea de la 10 August sau cine ar trebui să plătească pentru felul în care a fost organizată acum 5 ani salvarea victimelor de la Colectiv.

Din motive neclare, președintele a acceptat să aibă șefi de parchete slabi, vulnerabili, placizi. A numit-o pe Georgiana Hosu în fruntea DIICOT, deși apăruseră toateamănuntele care o puneau sub semnul întrebării: dosarul de corupție al soțului, dar și faptul că mama ei de 80 de ani fusese până de curând acţionară la o firmă înregistrată într-un paradis fiscal. Și-a dat demisia abia după ce soțul ei a fost condamnat la trei ani cu suspendare. În aceeași notă, Klaus Iohannis continuă să o susțină pe șefa Parchetului General, deși dosarele importante se închid în ritm vioi, deși Secția Specială își urmează linia răfuielilor cu adevărații procurori anticorupție, deși DNA nu se mai ocupă de peștii mari, iar Gabriela Scutea are doar apariții cinematografice și este în mijlocul unui echipaj aflat în derivă. Poate că președintele vrea doar liniște și, sătul de imaginile cu politicieni în cătușe, e mulțumit că procuroarea generală se ocupă de porumbei.