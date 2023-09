Von der Leyen promovează extinderea UE

"Într-o lume în care unii încearcă să acapareze rând pe rând alte țări, nu ne putem permite să ne abandonăm prietenii europeni", a spus șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu trimitere la țări candidate precum Ucraina și state din Balcanii de Vest. "Într-o lume în care mărimea și greutatea contează, este în mod clar în interesul strategic și de securitate al Europei să finalizeze Uniunea”, a spus politiciana germană.

În vederea pregătirii UE, care în prezent numără 27 de membri, pentru admiterea de noi membri, von der Leyen a anunțat un nou proiect de analiză, menit să examineze modul în care ar poate fi adaptat fiecare aspect politic al UE la o Uniune extinsă. "Va trebui să ne gândim cum ar funcționa instituțiile noastre, cum ar arăta Parlamentul și Comisia. În plus, va trebui să discutăm și despre viitorul bugetului, despre finanțarea lui”, a spus von der Leyen.

Comentatorii germani notează că acest din urmă aspect este deosebit de relevant mai ales din perspectiva unei eventuale admiteri a Ucrainei, o țară relativ mare și devastată de război, care va trebui să primească subvenții pe termen lung. În plus, uriașul sector agricol al Ucrainei ar necesita o reformă profundă a sistemului de subvenții agricole din UE.

Preşedinta CE, Ursula von der Leyen, în Parlamentul European Imagine: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Viitorul Ucrainei, Republicii Moldova şi Balcanilor de Vest este în Uniunea Europeană, a spus von der Leyen în plenul Parlamentului European la Strasbourg, unde a reiterat că executivul comunitar îşi va continua sprijinul pentru Kiev. Comisia, a arătat ea, va propune între altele prelungirea temporară a protecţiei ucrainenilor în UE. „Sprijinul nostru pentru Ucraina va fi de durată. Numai în acest an am oferit 12 miliarde de euro pentru a ajuta la plata salariilor şi a pensiilor şi pentru a ajuta la menţinerea în funcţiune a spitalelor, şcolilor şi a altor servicii", a declarat ea.

”Viitorul Ucrainei este în Uniunea noastră. Viitorul Balcanilor de Vest este în Uniunea noastră. Viitorul Moldovei este în Uniunea noastră. Şi ştiu cât de importantă este perspectiva UE pentru atât de mulţi oameni din Georgia", a subliniat von der Leyen.

"Cu fiecare extindere, afirmația că aceasta ne-ar face mai puțin eficienți s-a dovedit falsă. Aceasta este o veste bună". De la ultima extindere majoră de acum două decenii, a spus ea, UE a asistat la o poveste de succes economic care a ameliorat viața a milioane de oameni. "Vreau să ne bucurăm de următoarea extindere europeană și de următoarele povești de succes economic", a adăugat șefa CE.

Potrivit Ursulei von der Leyen, "Uniunea Europeană trebuie să fie completă, cu peste 500 de milioane de oameni" care trăiesc într-o comunitate liberă, democratică și prosperă.

Ea nu a precizat care ar fi țările pe care le consideră candidate promițătoare pentru aderare și nici dacă dorește primele noi admiteri începând din 2030, așa cum vrea președintele Consiliului UE, Charles Michel.

UE a purtat recent negocieri de aderare cu statele balcanice Muntenegru, Albania, Serbia, Bosnia-Herțegovina și Macedonia de Nord. Kosovo, Ucraina, Republica Moldova, Georgia și Turcia sunt de asemenea candidate. Negocierile de aderare cu Turcia au loc de mai mult timp, dar sunt suspendate de ani de zile din cauza deficitelor în ceea ce privește statul de drept.

România și Bulgaria merită să fie în Schengen

Croaţia, admisă în spaţiul Schengen la 1 ianuarie 2023 Imagine: Luka Stanzl/PIXSELL/IMAGO

Bulgaria şi România au dovedit că fac parte din Schengen, a spus von der Leyen. Cele două țări, a spus ea, au arătat "cele mai bune practici atât în ceea ce priveşte azilul, cât şi returnările de migranţi”. În context, Ursula von der Leyen a cerut primirea celor două ţări, "fără nicio întârziere", în spaţiul european de liberă circulaţie.

"Am intensificat protecţia frontierei. Agenţiile europene şi-au aprofundat cooperarea cu statele membre. Permiteţi-mi să mulţumesc, în special, Bulgariei şi României pentru că au fost în frunte - au prezentat cele mai bune practici atât în ceea ce priveşte azilul, cât şi returnările", a afirmat șefa Comisiei Europene în discursul rostit cu prilejul prezentării bilanţului în fruntea executivului comunitar.

Von der Leyen a evidenţiat în acelaşi timp beneficiile pactului privind migraţia şi azilul. "Când am preluat mandatul nu părea să existe niciun compromis posibil. Dar ajungem la un nou echilibru, între protejarea frontierelor şi protejarea oamenilor, între suveranitate şi solidaritate, între securitate şi umanitate. Am ascultat opiniile tuturor statelor membre şi ne-am concentrat asupra tuturor rutelor. Am pus spiritul pactului în soluţii practice", a declarat von der Leyen.

