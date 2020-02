Von der Leyen: Pregătiți pentru Brexitul dur

Deutsche Welle: Au curs multe lacrimi la Bruxelles, în această săptămână. Cum vă simțiți? Mai sunteți tristă?

Ursula von der Leyen: Este o zi încărcată de emoții, aşa cum este atunci când un membru al familiei decide să plece. Este trist. Am mulți prieteni în Regatul Unit. Am studiat un an la London School of Economics. Am rude acolo. Unii dintre copiii mei au făcut şcoala acolo. Există, așadar, multe legături. O zi plină de emoții!

Ce vă va lipsi cel mai mult din Regatul Unit?

Îmi va lipsi pragmatismul. Era foarte util. Ei au fost mereu cu picioarele pe pământ. Îmi va lipsi și fantasticul lor simț al umorului. Dar aceasta este situația. De mâine îi vom trata pe prietenii britanici ca pe terți.

Există voci care susțin că cea mai dificilă parte a Brexitului abia acum urmează, anume negocierea relațiilor dintre UE și Regatul Unit. Ce părere aveţi?

Vor fi negocieri dure, corecte și rapide. Este adevărat că Regatul Unit a vrut să devină un stat terț, noi trebuie să vedem acum cât de aproape de piața internă vor intenționa să rămână. Cu cât vor fi mai legați, cu atât mai mult vor trebui să urmeze regulile comune ale pieței interne. Rămâne așadar, mai mult sau mai puțin, alegerea lor dacă vor să rămână la distanță sau nu. Atunci accesul la piața internă va deveni dificil. Ceea ce este valabil și în sens invers.

Premierul britanic Boris Johnson spune că nu va prelungi, sub nicio formă, faza de tranziție. Ceea ce înseamnă că, dacă până la finele acestui an nu va exista niciun acord, vom asista la un Brexit dur. Credeți că este o mișcare inteligentă din partea lui?

Este decizia lui...

...da, dar este o mişcare inteligentă?

Dacă aceasta va fi situația la finele anului, atunci suntem pregătiți, pentru că cele mai dificile aspecte sunt reglementate în Acordul de părăsire a comunității, cele referitoare la drepturile civile, chestiuni financiare și problema insulei irlandeze. Aceste aspecte sunt rezolvate. Suntem mulțumiți. Ne aflăm într-o poziție favorabilă pentru negocieri. Dacă la finele anului va exista un Brexit dur, atunci va fi dur. Regatul Unit exportă jumătate din bunuri în Uniunea Europeană.

A ales Johnson de bună-voie o stradă cu sens unic? Dumneavoastră, ca om politic, ați fi procedat la fel?

Max Hofmann în discuția purtată cu Ursula von der Leyen

Nu trebuie să îi dau eu sfaturi ce să facă. Comisia Europeană va analiza în viitor care este poziția și va lua o dezizie. Dar și dacă, la finele anului, vom avea un Brexit dur, negocierile vor putea continua.

Veți încerca să obțineți un acord de liber schimb cu Regatul Unit. Puteți spune cu precizie că un an este prea scurt pentru un astfel de acord?

Nu este vorba doar despre liberul schimb. Sunt vizate cel puțin zece sau unsprezece teme diferite, precum siguranța, de exemplu. Vom avea mult de negociat. Vom lucra non-stop și vom vedea cât de departe vom ajunge.

Dar, în condiții normale, nu s-a obținut până acum niciodată un astfel de acord într-un timp atât de scurt, nu?

Inițial am spus că avem nevoie de mai mult timp. Pentru o asemenea decizie este nevoie de ambele părți. Suntem destul de relaxați pentru că, așa cum am spus, avem o bună poziție de start.

În acest condiții - Boris Johnson nu vrea nicio prelungire și timpul presează - ați putea spune că un Brexit dur este inevitabil?

Știți ce? Lăsați-ne să începem negocierile. Vom analiza mandatul britanic pentru negocieri, vom numi un mandat propriu. Nu cred că este inteligent să facem deja previziuni pentru finalul anului. V-am prezentat opțiunile noastre, dar dați-ne voie să începem.

Care este scopul principal în acest negocieri?

Obiectivul meu principal este obținerea unui parteneriat bun, corect și pe cât posibil apropiat cu prietenii britanici. Avem foarte multe interese comune. Este vorba despre protejarea pieței interne și stabilirea unor reguli de joc similare cu prietenii britanici. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană rămâne unită.

Știu că nu aveți niciun glob de cristal, doamnă președintă a CE,dar tot voi încerca să aflu: în zece ani, credeți că Regatul Unit se va întoarce în UE?

Copiilor mei le spun mereu că misiunea aceasta le va aparţine lor. Evident că poporul britanic va decide. Pentru mine este important să spun că suntem prieteni. Vrem să avem un parteneriat în viitor. Există atât de multe puncte comune, precum modificările climatice sau digitalizarea. Tragem la aceeași căruță și ar trebui să colaborăm mai intens. Haideți să vedem partea pozitivă și să obținem ce este mai bine pentru toți!

Ursula von der Leyen (61) este președinta Comisiei Europene din 1 decembrie 2019. Politiciana conservatoare a condus înainte Ministerul Federal al Apărării.

Interviul a fost realizat de Max Hofmann.