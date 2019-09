Von der Leyen și populismul

Resortul intitulat simplu "Migrație, afaceri interne și cetățenie" și comisarul Dimitris Avramopoulos au ținut prima pagină a ziarelor, mai ales din 2015, după începutul crizei refugiaților. Pentru urmașa acestuia, până recent purtătoarea de cuvânt a Comisiei Margaritis Schinas, Ursula von der Leyen a ales un portofoliu mult mai sonor: "Protejarea modului nostru de viaţă european" ("Protecting our European Way of Life"). La ce s-a gândit oare von der Leyen?

Critici în Parlamentul European

Au fost necesare câteva zile pentru ca Bruxellesul să cunoască și să digere denumirile noilor portofolii. După sfârșitul de săptămână, criticile au devenit tot mai sonore. Șeful grupului parlamentar al ecologiștilor explică: "Prin formularea: ‚Protejarea modului nostru de viaţă european‘ se joacă după muzica extremei drepte, mai ales că este vorba despre migrație." Ursula von der Leyen ar trebui să facă o altă propunere, dacă va apărea în fața șefilor grupurilor parlamentare, săptămâna viitoare, este de părere Philippe Lambert, care califică situația drept "scandal absolut".

Ursula von der Leyen & Jean-Claude Juncker

Numele portofoliului trebuie schimbat, solicită aleșii europeni din zona de centru-stânga a eșicherului politic. Înșuși actualul șef al Comisiei, Jean-Claude Juncker, nu este deloc fericit cu denumirea aleasă de cea care îi va urma în funcție. "Acceptarea celor care vin de departe face parte din stilul de viață european." Stil de viață european înseamnă și "respectarea celorlalți, indiferent de culoarea pielii și de originea lor", a mai adăugat Juncker.

Populismul ca mainstream?

Evident că Junker nu este de acord cu noua denumire a portofoliului pentru migrație. Dar von der Leyen nu renunță așa ușor. "Nu anunț nicio schimbare de nume sau vreun alt fel de schimbare", declara recent o purtătoare de cuvânt la Bruxelles. Nu va exista o decizie rapidă. Dar se amplifică presiunile din partea Parlamentului European, cu care președinta Comisiei trebuie să aibă relații bune, dacă vrea să își asigure sprijinul majorității.

Și din statele în care regulile și valorile comunitare sunt puse la îndoială se aud voci critice. Parlamentara liberală din Ungaria, Katalin Cseh, face trimitere la Viktor Orban: "Nu poți combate populismul, transformându-l în mainstream." Colega ei olandeză Sophie in 't Feld scrie că Europa se bazează pe libertatea fiecăruia de a-și alege stilul de viață. "Nu ne trebuie un comisar pentru așa ceva. Mulțumim! Ideea protejării europenilor în fața altor culturi este ridicolă și acest sistem de gândire trebuie respins."

Agitație pe marginea noului portofoliu

În scrisoarea adresată comisarului desemnat, noul portofoliu este descris în felul următor: "Protejarea stilului de viață european implică posibilitatea forțelor de muncă de a activa pe o piață a muncii într-o continuă schimbare. Scăderea continuă a forței de muncă și provocările digitalizării implică dotarea oamenilor cu cunoștințele și instrumentele necesare. Ceea ce amplifică și importanța bunei administrări a migrației legale, concentrată pe integrare și pe strânsa unitate a comunității."

În document se mai arată: "Trebuie să luăm în serios temerile și fricile legitime legate de migrația nereglementată și urmările acesteia asupra economiei și societății". Comisarul desemnat urmează să se ocupe de amenințările la adresa siguranței europene, ca și de educație și politici ocupaționale.

Ce vrea să spună Ursula von der Leyen?

Parlamentul European la Strassbourg

În alambicata formulare se regăsesc atât solicitări privind un acord în politica de migrație, cât și suprinzătoarea legătură dintre lipsa cunoștințelor digitale ale forței de muncă și migrație. Și ce reprezintă trimiterea la intensificarea cooperării pe plan local? Să fie oare o referire la opoziția unor cetățeni față de societatea multiculturală? Sunt frazele folosite numai bune pentru a alimenta populismul de dreapta din Ungaria și Polonia? În orice caz, politiciana germană agită astfel spiritele și pe scena politică din Republica Federală.

Stabilirea misiunilor, ca și descrierea acestora îi trimit pe mulți cu gândul la faptul că "protejarea stilului european de viață nu ar trebui să fie în niciun caz fundamentul unui portofoliu comunitar în anul 2019", după cum scrie și parlamentarul britanic laburist Claude Moraes pe Twitter. Ecologistul francez Damien Careme numește formularea o "oroare". Iar Amnesty International critică legătura dintre migrație și siguranță, considerând că astfel se transmite un "mesaj îngrijorător".

Săptâmâna următoare, președinta desemnată a Comisiei Europene va trebui să răspundă interpelărilor din diversele grupuri parlamentare. Dacă nu va reuși să potolească spriritele și să se apropie de socialiști și liberali, cooperarea cu anumite grupuri europarlamentare va debuta cu stângul.