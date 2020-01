Vom avea alegeri inainte de termen?

Am sustinut si sustin in continuare ca anticipatele ar fi trebuit fortate dupa caderea guvernului Dancila. Da, ar mai fi fost sacrificate cateva luni cu un guvern cu atributii limitate, dar PSD ar fi fost prins in totala degringolada, prizonierul Vioricai Dancila, si impins spre un dezastru electoral. Adica sacrificam cateva luni pentru cel putin 4 ani.



Ce se intampla acum era previzibil. PSD se reechilibreaza, de luna viitoare va avea o noua conducere stabila, cu o fata mai spalata probabil, si din pozitia dominanta din Parlament, detinand presedintia Camerelor, toaca marunt un guvern minoritar caruia ii mai trage cate o scatoalca gen dublarea alocatiilor cand si unde ii e mai greu voinicului.



Pentru guvernul Orban incepe un an cumplit, in care va dansa cum ii va dicta PSD - fie din Parlament, fie de la CCR. Si in aceste conditii, alegerile anticipate ar fi singura iesire.



Dar pentru asta ar fi necesara rasturnarea guvernului Orban, ceea ce se poate obtine in doar doua moduri. Primul ar fi motiunea de cenzura, la care PSD nu cred ca are vreun interes sa recurga acum. Daca o va face, va fi in apropiere de alegerile parlamentare pentru ca PNL sa intre in ele cu pasivul unei infrangeri majore, asa cum a intrat PSD la prezidentiale, si sleit de urcarea Golgotei politice a acestui an.



Asadar, PSD va bloca ce nu ii convine fie pe cale parlamentara, fie cu ajutorul CCR, pe care o controleaza in continuare. Ma intreb, de exemplu, ce se va intampla daca la finalul lui ianuarie, CCR va constata ca a existat conflict la adoptarea bugetului si va impune reluarea procedurii?



Deci nu vad niciun motiv pentru care PSD sa ofere liberalilor sansa de a deschide procedura anticipatelor.



Cea de-a doua modalitate ar fi demisia premierului. Rares Bogdan a avansat deja, indirect, aceasta varianta, dar multi vad in declaratia prim-vicepresedintelui PNL mai degraba un sah la Ludovic Orban, cu care este in rivalitate evidenta.



In 2005, ruptura dintre Basescu si Tariceanu s-a produs dupa ce presedintele a cerut anticipate, logice politic, dar nu a vrut sa-i garanteze lui CPT redesemnarea in functie, motiv pentru care premierul a refuzat. Ca si de aceasta data redesemnarea a fost o tema o confirma declaratia lui Klaus Iohannis, care a tinut sa ii garanteze public dlui Orban ca va fi din nou premier.



Dar chiar si asa, riscurile sunt foarte mari, pentru ca procedura este in mai multi pasi si de-a lungul ei, orice intelegere poate sa pice.



Ca sa fie alegeri inainte de termen este necesar ca doua guverne succesive sa cada in Parlament. In acest moment, nu exista o majoritate care sa vrea acest lucru. Doar PNL, USR, PMP si UDMR s-au declarat pentru. PSD si ALDE sunt impotriva. Pro Romania are o pozitie incerta si pentru ca Victor Ponta este maestrul (autodeclarat) al voltelor, si pentru ca incepe sa fie discutabil controlul sau pe partid, si pentru ca interesul acestuia merge mai mult catre PSD. Cred ca o pozitie clara depinde de congresul social democratilor.



Dar si sa se ajunga la o intelegere pentru anticipate la nivelul conducerii partidelor, nu exista nicio garantie ca ea va rezista la ambele voturi de investitura pentru ca in politica romaneasca tradarea e o constanta. Dar mai ales pentru ca, indiferent ce vor sefii, interesul multor parlamentari este sa traga de acest mandat pana in ultima zi a acestuia.



Ma refer, in primul rand, la cei din toate partidele care nu au nicio garantie ca vor fi pe viitoarele liste sau chiar mai rau, stiu ca nu vor fi. Dar si la cei care daca nu termina mandatul nu primesc sfanta pensie speciala. Iar votul cu bile e secret.



Sigur ca PNL poate lua pe listele lui tot felul de traseisti din ALDE si Pro Romania carora sa le cumpere sustinerea anticipatelor, dar isi asuma astfel riscul unor mari tensiuni interne, din partea celor care vor fi dati de-o parte sau a celor care nu suporta aceasta noua solutie imorala, dar si al unei oferte electorale indigeste pe care electoratul liberal sa n-o accepte.



Asa ca la al doilea vot este posibil ca guvernul sa fie investit si daca premier va fi desemnata o matura. Singura masura de prevedere pe care o poate lua Ludovic Orban ca sa nu se trezeasca si fara functie, si fara anticipate presupune sa-si asume o umilinta: aceea de a juca rolul premierului care sa se duca in Parlament pentru a fi respins.



Iar sa demisionezi pentru anticipate ca sa fii pus la loc cu forta ar fi o infrangere, nu o victorie.



Sigur ca PNL nu poate infirma oficial varianta alegerilor inainte de termen, care e foarte populara, dar intrarea in aventura extrem de nesigura a anticipatelor cred ca ar fi mai degraba un semn de disperare guvernamentala decat de strategie politica.

AICI cititi articolul integral pe Ziare.com