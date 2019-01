Vladimir Voronin: În așa stare nu se mai poate de trăit în Moldova

A condus cu mână de fier timp de opt ani Republica Moldova și a câștigat cu Partidul Comunist alegerile parlamentare din 2001, chiar dacă nimeni nu se mai aștepta la o revenire la putere a comuniștilor într-un stat ex-sovietic. La 10 ani de la revolta din 7 aprilie 2009, pe care o consideră lovitură de stat, el susține că a guvernat bine, iar acum e nevoie urgent de schimbarea situației din țară. Este vorba despre Vladimir Voronin, cel de al treilea președinte al Republicii Moldova și lider al comuniștilor, cu care DW a discutat despre actuala campanie electorală, despre situația partidelor de stânga și șansele comuniștilor de a reveni la putere.

DW: Domnule Președinte, s-a dat startul unei noi campanii electorale. Cu ce program veniți în fața alegătorilor, ce priorități anunță Partidul Comuniștilor dacă ajunge în viitorul Parlament?

Vladimir Voronin: Apelul nostru către cetățeni este foarte simplu – în așa situație și în așa stare nu se mai poate de trăit în Moldova. De aceea este nevoie urgent de schimbat situația din țară, iar posibilitatea de a o schimba este doar dacă unim toate forțele sănătoase. R. Moldova, în ultimii 10 ani, n-a progresat nici pe o dimensiune, ci a regresat. În acești ani țara a dobândit două statute foarte negative și foarte urâte pentru demnitatea noastră națională. Primul este noțiunea de stat capturat și doi – noțiunea de stat criminal. Fiți de acord că în asemenea condiții nu mai este posibil ca noi să facem din societatea noastră o societate normală, sănătoasă și democratică.

Doi. Noi cetățenilor noștri le amintim, cu toate că „vremea trece” și multe se uită, despre acei opt ani de guvernare, când noi ne-am aflat la putere. Noi le vorbim despre acele rezultate și cifre, care au fost obținute de noi și facem o comparație cu guvernarea actuală.

Trei. În acești ani R. Moldova a pierdut prioritățile, care erau deja clar definite și începând cu 2002. Chiar dacă toți s-au speriat atunci că noi ne numeam comuniști și de alte sperietori, noi am fost acei care am ridicat drapelul modernizării R. Moldova conform standardelor europene. Peste cinci ani am obținut și Acordul de Comerț Asimetric cu UE. Noi am pregătit totul pentru a trece la sistemul de liberă circulație a cetățenilor în Europa și toate reformele, care pe timpul acela le-am semnat cu UE, au fost trasate prin legi în Parlament și implementate. Cu părere de rău, această guvernare numai vorbește, iar în ultimul timp nici nu mai spune nimic deoarece s-au supărat pe UE că nu le acordă asistență. Ei nu au făcut nimic pentru integrarea europeană și cetățenii nu mai au încredere în ei, plecă din țară și lucrează pentru PIB-ul țărilor străine.

Ultimele sondaje nu vă dau prea multe șanse. Cine sunt principalii oponenți? Considerați că Partidul Comuniștilor poate trece pragul electoral?

Noi nu credem în niciun sondaj, deoarece ele sunt făcute toate la comandă, plătite de staff-urile concurenților electorali și în primul rând ale Partidului Democrat, care au și o structură proprie care face sondaje. Noi lucrăm foarte concret cu cetățenii din teritoriu. Noi cunoaștem opinia cetățenilor și noi vedem ce cred cetățenii despre noi, democrați, socialiști și despre alte forțe implicate în această campanie electorală.

Principalii concurenți în aceste alegeri sunt desigur socialiștii, pentru că ei parazitează pe câmpul nostru electoral. Și nu e vorba numai de alegători, pe care îi ademenesc cu diferite promisiuni sau cadouri, dar și din punctul de vedere că ei ne-au furat nouă toate documentele noastre de partid. Ne-au furat culoarea drapelului, programul lor electoral este exact ca al nostru, doar au înlocuit cuvântul „comunist” cu „socialist”. De asemenea, socialiștii neagă relațiile lor prietenești, strânse și de comun acord cu democrații. Dar, ei toți acești ani au lucrat cot la cot și în contact direct cu democrații. Dacă ne uităm la ultimii patru ani ai actualului Parlament, ei au votat de 484 de ori împreună cu democrații. Ei se prefac că nu sunt împreună, dar sunt o gașcă. Ei au tulburat mințile oamenilor cu votarea legii privind introducerea sistemului mixt, iar Dodon a promulgat hotărârea Parlamentului de a petrece referendumul în ziua alegerilor, chiar dacă Curtea Constituțională s-a pronunțat în 2014 împotrivă. Noi alegătorilor le explicăm că dacă voi veți vota democrații, în același timp voi îi votați și pe socialiști și invers. Mai mult ca atât, noi avem informația că ei după alegeri vor forma o alianță, un bloc, în viitorul Parlament.

Traseismul politic a devenit un trend în R. Moldova. În alegerile din 2014 ați avut în Parlament 21 de deputați, ca până la urmă să rămâneți doar cu 7. Ce măsuri pe interior ați luat contra acestui fenomen?

Această trădare ne-a ajutat pe noi să ne curățim de acești trădători și de aceste elemente care vin în partid cu anumite scopuri, cum ar fi să obțină funcția de deputat sau alte beneficii. Dar trădarea rămâne trădare, ea nu poate fi nici iertată și nici înțeleasă, pentru că ei nu au venit pe circumscripții uninominale, ci pe listă de partid. Cetățenii care au votat partidul și ne-au acordat acest vot de încredere nu au votat pentru persoane concrete, iar mandatul aparține partidului și alegătorilor. Prin această trădare ei și-au bătut joc și de alegătorii, care ne-au ales în 2014. Totodată, ei au adus și o daună foarte mare statului. Ei au fost provocați pentru această trădare cu sume enorme. Acestor transfugi li s-au plătit câte 5 milioane de euro. Sunt bani foarte mari, mai ales pentru R. Moldova. Astfel, ei au creat o fantomă în Parlamentul nostru, vorbesc acei 15 de la noi și cei care au trădat Partidul Liberal Democrat și cei din partidul lui Leancă, care s-au alipit democraților. Aceasta înseamnă că organul legislativ deja nu mai era reprezentativ așa cum a fost voința alegătorilor. Astfel, legislativul trebuia să își depună demisia demult și să organizăm alegeri anticipate. Dar, am ajuns la ceea ce avem, adică a fost posibil să se fure un miliard într-o țară cea mai săracă din Europa, au fost posibile foarte multe încălcări ale legislației naționale, se inventau legi peste noapte. De 11 ori Curtea Constituțională, la indicația celor care au acaparat putere în stat, a modificat Constituția.

În cazul în care veți ajunge în Parlament ați putea opta pentru o coaliție cu alte partide pentru a evita o nouă criză politică?

Noi nu avem cu cine nici purta discuții, nici intra în coaliție categoric, nici până acum și niciodată. Noi, Partidul Comuniștilor participăm la alegeri parlamentare din 1998. Din nouă scrutine parlamentare în opt am obținut victorie. Noi de două ori am fost la guvernare, am avut o dată majoritate constituțională, de mai multe ori am avut majoritate absolută cu peste 50% de deputați în Parlament. Și atunci și după 2009 noi nu am făcut coaliție cu nimeni. Dar asta nu înseamnă că noi în Parlament suntem în opoziție dură sau în opoziție indiferent ce s-ar întâmpla în țară, în Parlament. Noi întotdeauna susținem, indiferent de la cine vine propunerea sau inițiativa legislativă tot ce este legat de problemele sociale, de îmbunătățirea vieții cetățenilor, de ocrotirea naturii, vieții oamenilor. Noi suntem categoric împotriva unor proiecte ce țin de interesele unor grupări în domeniul economic, suntem împotriva finanțării nejustificate a multor proiecte, împotriva manipulărilor care se fac în structurile guvernamentale, în crearea unor instituții parazite care nu trebuie la nimeni, dar utilizează banii publici. Iată pe aceste dimensiuni noi niciodată cu nimeni în nici într-un fel de cârdășie nu intrăm.

De mai mulți ani se tot vorbește că R. Moldova este condusă de o singură persoană, de Vladimir Plahotniuc. Este adevărat? Poate un singur om să uzurpeze puterea sau în spatele acestuia stau alte grupuri de interese?

Eu cred că sunt mai multe grupuri de interese. Nu este posibil pentru niciun om și nu doar în Moldova, dar nici într-o altă țară. Și eu, fiind mai mult de opt ani președintele republicii, care nu am venit prin creare artificială a majorității parlamentare, dar în mod constituțional, tot mi se spuneau complimente că totul se face la indicația lui Voronin. Nu reușește nici fizic un om să dea atâtea indicații și să cuprindă atâtea probleme, evenimentele ce țin de dezvoltarea țării, de interesul național. Clar lucru că coordonarea are loc cu persoanele cele mai de sus, cu președintele Parlamentului, cu președintele Partidului Democrat, cu alte persoane. Pe căi neoficiale, după cum vedem se coordonează multe probleme cu președintele Dodon. Acestea sunt spectacole pentru că ei de fapt coordonează tot împreună. Dar o singură persoană n-ar fi reușit să facă atâtea, fie el de o sută de ori Plahotniuc.

Partidele de opoziție au intrat în campanie electorală într-un singur bloc: „ACUM”. Sunt o alternativă la actuala guvernare? Sunt acea clasă politică de care are nevoie țara pentru a schimba lucrurile?

Din acest bloc ACUM, dacă ne uităm la persoanele terțe, care stau în fruntea acestei formațiuni, nu se văd personalități, care să aibă o susținere totală sau majoritară din partea alegătorilor. Nu se evidențiază niciunul, nici pe o dimensiune. Nici Maia Sandu, nici Andrei Năstase. Nu cred că ei o să aibă mare succes în alegeri. Poate „acum” este prea devreme pentru ei și nu cred că în aceste alegeri o să aibă mare succes. Da, este o parte din alegători care nu votează nici cu stânga, nici cu dreapta, dar caută de aceștia.

Pe parcursul istoriei noastre politicienii au tot încercat să folosească retorica geopolitică. Totuși, dacă lăsăm la o parte jocurile, care ar fi modelul optim de dezvoltare a țării? Cu cine ar trebui să aibă parteneriate strategice R. Moldova?

Pe 5 aprilie 2001, când am fost ales președinte al Republicii Moldova, am susținut o conferință de presă. Erau prezenți reprezentanți din toate țările, Europa, America și de unde vreți, pentru că noi, comuniștii, am fost primii din tot fostul lagăr socialist, care după destrămarea URSS am venit la guvernare în mod democrat. La toți le era interesant cine sunt acești comuniști, au ei coarne sau nu, ce o să facă, o să înceapă naționalizarea, o să distrugă? Și eu la această conferință de presă am fost întrebat unde o să fie Moldova? Și am răspuns că Moldova o să fie acolo unde o să fie interesul ei. Noi suntem țară mică. Nu putem noi și nici nu trebuie să ne implicăm în geopolitica țărilor mari, că nici nu avem șanse acolo de izbândă. Noi trebuie să fim acolo, unde este interesul nostru, al Moldovei. Noi am găsit acel mijloc de aur, când am avut relații bune și cu Estul și cu Vestul. Noi am început foarte serios a lucra cu UE, am avut un plan de lucru pe trei ani, pe care l-am implementat în doi ani, fapt pentru care am fost premiați de UE cu 800.000 de euro. Cu suportul personal al președintelui american, Bush, noi am deschis primii și ultimii în spațiul CSI, Centrul Național Anticorupție.

Ceva nu merge bine în țară de la declararea independenței. Parcă toți promit o viață mai bună sau să lupte cu principalele probleme (corupția, sărăcia). Dar până la urmă viața oamenilor nu s-a schimbat prea mult spre bine. Cum vedeți Dvs viitorul R. Moldova? Este Moldova un stat eșuat și are șanse să revină la normalitate?

Are toate șansele. Absolut. Noi când am venit la guvernare în 2001, 85% din PIB erau datorii externe, salariile nu se plăteau până la 18 luni, pensiile nu se plăteau până la 16 luni, curentul electric se deconecta, țara era gazificată în proporție de 7%. Dar am rezolvat multe probleme. Am mărit salariile la medici de zece ori, la pedagogi de opt ori. Am crescut PIB-ul cu 59% în opt ani de guvernare, s-au construit căi ferate, portul din Giurgiulești și am dobândit statutul de țară maritimă, dar astea nu sunt destule. Oricât ai face, apar altele și mai importante, care trebuie făcute. Până la noi tot se spunea că Moldova nu are perspectivă ca stat independent, că noi trebuie să fim ori cu rușii, ori cu românii. Principalul ce am reușit să ne dovedim nouă e că Moldova are perspectivă de dezvoltare ca stat independent din toate punctele de vedere. Eu consider acesta principalul rezultat al guvernării noastre de opt ani. Cred și azi în Moldova, trebuie să fim prieteni cu toți, dar în capul mesei trebuie să punem interesul național al țării.