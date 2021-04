Vlad Voiculescu: Ce a făcut premierul „e o rușine”

Vlad Voiculescu a confirmat, în răspunsurile oferite Deutsche Welle, că există interese economice de tip căpușă în jurul sănătății la toate nivelele și că justiția nu și-a făcut treaba, a vorbit despre cum ministerul este lipsit de instrumente de administrare a sănătății și îl așteaptă pe premierul Florin Cîțu, mâine de la ora 10, la o dezbatere față în față:

Justiția a împiedicat sănătatea din curățenie

Există cu siguranță astfel de legături. Nu am reușit în această perioadă să strâng dovezi care să fie în acest moment demne de sesizat parchetul. Felul în care s-a făcut justiția în sănătate este, dacă nu cea mai mare problemă, una care împiedică să facem curățenie. Am dus o roabă de documente la DNA în 2016. Nu știu ca o singură persoană să fie la închisoare deși vă pot spune că dovezile erau cât se poate de clare și ar fi trebuit ca până acum multe dosare să fi fost finalizate. Sper că actuala conducere a Ministerului Justiției, DNA, parchete, în general, să se ocupe cu prioritate și voi face ce ține de mine ca în perioada următoare lucrul acesta să fie o prioritate. Nu cred că are cineva vreo îndoială că există astfel de interese economice. E de ajuns să vă uitați la UNIFARM. Pot să confirm că la nivel de direcții județene, de case județene de sănătate există de asemenea interese economice locale.

Ministerul nu are nicio putere în Sănătate

Spunea premierul, într-un mod pe care nu îl apreciez, că toți pacienții au de-a face cu Ministerul Sănătății. Tot ce are legătură cu sănătatea are legătură cu ministerul. Cumva e în responsabilitatea Ministerului Sănătății. Dar nu poți avea responsabilitate fără să ai putere. Și invers: nu poți să ai putere fără responsabilitate. Nu poți să fi responsabil pentru vaccinare dar să nu ai niciun cuvânt de spus despre vaccinare. Nu poți să fii responsabil dar să plătești facturile. Ministerul Sănătății achiziționează toate vaccinurile, Ministerul Sănătății plătește toate centrele și așa mai departe. Nu poți să fii responsabil pentru urgențe și să nu ai niciun cuvânt de spus, pentru toate spitalele din țară dar majoritatea să fie la autorități publice locale și Ministerul Sănătății să nu poată face absolut nimic, a propos de Victor Babeș și Foișor. Nu sunt în subordinea Ministerului Sănătății. Dacă îi soliciți managerului ceva, poate să îți răspundă ceva sau nu. Poate să răspundă cererii sau nu. Ministrul Sănătății, respectiv ministerul, nu poate să-i impună nimic. Nici să facă o lucrare într-un anumit fel, nici să disloce un pat pentru o nevoie sau alta. Lucrurile trebuie regândite, evident.

Plecarea lui Cîțu, o pretenție legitimă

E o decizie a alianței USR-PLUS, o decizie deja luată. Premierul actual nu are susținerea alianței. Este din punctul meu de vedere e o decizie firească, în condițiile în care dumnealui a acționat în felul acesta, fără nici măcar o discuție. Nu v-a reproșat nimic, nu ați avut nici o discuție dar aflați dintr-o fițuică, aflați de la televizor. Lucrul ăsta este profund în neregulă la nivel uman și profesional. Dincolo de acest nivel uman și profesional, e profund greșit la nivel politic. Este o coaliție și cuiva i s-a dat putere de către acea coaliție, putere care nu ar trebui folosită împotriva unui membru al coaliției ci în interes public, exclusiv în interes public. Dacă demiterea mea și a doamnei doctor Moldovan sunt în interes public, trebuiau explicate lucrurile acestea. Dacă premierul dorea să dezbatem lucrul ăsta, mâine la ora zece putem să ne vedem cu toată presa în față, să dezbatem care este situația la Ministerul Sănătății, care sunt lucrurile care trebuiau făcute și nu au fost făcute, care e progresul. Putem să facem o dezbatere cu toată echipa sau în doi - încântat. Fără o explicație decentă, doar pe rațiuni de orgoliu sau de cariera personală a dumnealui, e o rușine la nivel la nivel uman, profesional și politic.