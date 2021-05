Vise spulberate - tineri încremeniţi de pandemie

Speranţa şi dezamăgirea se învecinează adesea. În faţa Arenei Mercedes-Benz, închisă cu mai bine de un an în urmă, o hală pentru evenimente cu peste 17.000 de locuri din Berlin, sunt amplasate opt coloane cu reclame luminoase dătătoare de speranţă. Ele anunţă între altele de la o secundă la alta concerte cu violonistul David Garrett, Baletul Festivalului St. Petersburg şi muzicalul "One Vision of Queen". Dar toate vor avea loc abia în 2022.

Acesta ar fi trebuit să fie locul ei de muncă: Julia Nickels în faţa Arenei Mercedes din Berlin

Julia Nickels se află în piaţa pustie şi îşi întinde braţele. Aceasta ar fi lumea ei, ar lucra aici în Arenă cu mare plăcere, a şi lucrat deja în vremea studenţiei. În octombie 2020, tânăra în vârstă de 23 de ani a absolvit facultatea de turism şi organizare de evenimente. Organizarea de concerte, reuniuni, congrese şi chiar nunţi - aceasta este specialitatea ei.

Ar fi putut fi atât de frumos...

"100 % optimism", acesta este răspunsul lui Nickels la întrebarea ce şanse de carieră ar fi avut înaintea pandemiei de coronavirus. "Când i-am povestit mamei mele ce intenţionez să studiez mi-a spus că este o idee extraordinară fiindcă evenimente şi turism există tot timpul. Acum, privind retrospectiv, acest răspuns "pare o glumă", adagă Nickels pe un ton amar. "Că toate acestea vor dispărea, la asta nu s-a aşteptat chiar nimeni. Din optimismul meu de altă dată au mai rămas poate trei procente."

De opt luni Julia Nickels se învârte în cerc. Caută, cu sprijinul unei angajate a Agenţiei de Plasare a Forţei de Muncă, oferte de serviciu, scrie cereri de angajare, se prezintă la interviuri. Mereu cu speranţă, şi mereu rezultatul este dezamăgitor. "Am scris între timp 45 de cereri de angajare, la şapte dintre ele încă nu am primit răspuns, 38 au fost respinse. A primi mereu respingeri, este cumplit pentru încrederea în forţele propii."

O mare povară sufletească

Nickels spune că, de fapt, este un om cu mare încredere în capacităţile proprii, dar ce se întâmplă o afectează teribil. "Mereu trebuie să-mi repet că nu este vina mea, de vină este situaţia, coronavirusul, şi nu am voie să abandonez lupta." Are alături familia şi prietenii şi asta îi dă putere. "Şi consiliera mea de la forţele de muncă îmi tot spune că vom reuşi în cele din urmă, că vom găsi o slujbă. Şi asta este foarte important, în opinia mea."

Atâta sprijin nu este de la sine înţeles. În timpul pandemiei de coronavirus mulţi tineri care vor să-şi înceapă viaţa profesională sunt lăsaţi singuri cu grijile şi necazurile lor. Aceasta este concluzia unui studiu recent realizat de Fundaţia Bertelsmann. Deosebit de afectaţi sunt absolvenţii de şcoală în căutarea unui loc la cursuri de formare profesională. Mulţi se simt suprasolicitaţi fiindcă dispar ofertele de consiliere pentru deprinderea unei meserii şi stagiile de practică în întreprinderi, şcolile sunt în parte închise şi nu se poate intra în contact cu cadrele didactice.

În timpul pandemiei numărul locurilor în şcolile de meserii s-a redus cu 10 la sută. Anul trecut erau încă 467.500, cel mai redus număr înregistrat în ultimii 30 de ani. "Situaţia este "dramatică", afirmă Matthias Anbuhl, expert în materie de educaţie în cadrul uniunii sindicale Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB). "Aceasta are efecte negative considerabile mai ales asupra tinerilor cu note slabe în diplomele şcolare, dar şi asupra imigranţilor, cărora le era greu să-şi găsească un loc în şcolile de meserii şi înaintea prezentei crize."

În pandemie a devenit şi mai dificilă găsirea unui loc de muncă

Şi Antonia Scholz a făcut o astfel de experienţă. Tânăra din Berlin a frecventat un liceu dar i s-a părut că nu i se potriveşte. De aceea a decis să nu-şi susţină examenele de bacalaureat ci să înveţe o meserie după absolvirea a 10 clase. După numeroase interviuri cu rezultat nesatisfăcător a primit totuşi un loc de formare profesională în februarie 2020 la administraţia facultăţilor din Berlin. "M-am bucurat extrem de mult", îşi aminteşte Antonia.

În lockdown lumea tinerilor s-a năruit în parte

Dar apoi a început să se răspândească pandemia şi nici la administraţia facultăţilor nu a mai fost cum era înainte. Antonia a primit o scrisoare în luna mai, prin care i s-a anulat formarea profesională. Pentru tânăra care avea pe atunci 17 ani s-a năruit lumea. "A fost groaznic!". Antonia şi-a pierdut întreg elanul, s-a retras în camera ei şi nu mai voia să se ridice dimineaţa din pat. "Am avut sentimentul că oamenii aceia nu mă vor", povesteşte ea. "M-am gândit că nu are niciun rost să mai fac alte cereri fiindcă oricum voi fi refuzată, fiindcă în pandemie nimeni nu poate şti ce aduce ziua de mâine."

Pandemia a năruit visele Antoniei Scholz

Antonia a avut noroc fiindcă părinţii ei au insistat să nu se lase, au motivat-o şi îndrumat-o. Graţie unei iniţiative de stat pentru tineri fără loc la formare profesională a mai primit o şansă şi se află în primul an la cursuri de administraţie. "Astăzi mă simt foarte bine", spune ea bucuroasă. "Dar fără ajutorul părinţilor mi-ar fi fost imposibil să obţin asta."

Tinerii au nevoie de mult sprijin

Dar ce fac tinerii care nu au pe nimeni care să-i ajute? Pandemia a agravat o problemă existentă deja de ani de zile, spune expertul DGB, Anbuhl. "Deja în 2019 aveam 1,4 milioane de tineri în Germania cu vârste între 20 şi 29 de ani, care nu erau nici la şcolile de meserii, nici la universitate şi nici nu făceau voluntariat pe undeva. Tineri care nu au absolut nimic."

A nu avea nicio diplomă şi nicio meserie - asta-i urmăreşte pe cei mai mulţi pe durata întregii vieţi. "Aceştia riscă să aibă mai târziu numai joburi pe termen scurt, să facă munci prost plătite, în condiţii grele şi să treacă prin perioade îndelungate de şomaj", explică Anbuhl. El se aşteaptă ca numărul celor rămaşi în urmă să crească mult din pricina pandemiei.

Experţii sună alarma

În context, oficiile pentru protecţia minorilor din Germania au atras atenţia asupra unor deficite enorme de dezvoltare personală în rândul tinerilor şi asupra creşterii cazurilor de abandon şcolar. După anul 2020 e de aşteptat ca şi în acest an să părăsească şcoala fără nicio diplomă aproximativ 104.000 de tineri. Este mai mult decât dublu, comparativ cu anii dinaintea pandemiei.

Ce să se aleagă de ei? Experţii cer între altele un loc de formare profesională garantat, aşa cum există de pildă în Austria. Acolo tinerii care nu-şi găsesc un loc unde să-şi facă ucenicia pot începe cursurile într-o instituţie de stat, urmând a fi intermediaţi ulterior către întreprinderi. "Este foarte important să faci mereu ceva, să nu te dai bătut, să cauţi alternative", îi sfătuieşte Anbuhl pe tinerii care întâmpină dificultăţi la startul în viaţa profesională.

Mulţi nu vor să aştepte până în 2022

Şi organizatoarea de evenimente Julia Nickels s-a reorientat. Ea crede că branşa ei va avea încă nevoie de multe luni până să-şi ia un nou avânt. "Până acum e încă lipsit de speranţă, chiar dacă lucrează cu toţii la noi concepte de igienă şi încearcă cumva să facă posibilă o redeschidere."

Tânăra femeie nu vrea să stea acasă până în 2022 şi să aştepte. De curând a trimis o cerere de angajare ca manager de personal la o firmă care intermediază meseriaşi către firme. A fost invitată pentru o perioadă de probă. Dacă jobul îi va plăcea, îl va accepta. Julia Nickels se gândeşte că oricum se va putea întoarce peste câţiva ani în branşa ei, a turismului şi organizării de evenimente.