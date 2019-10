Viorica Dancila mai ramane, cat Guvernul se face

Aceasta fiind premisa, e lesne ca actuala amanare a unui guvern post-PSD sa fie aruncata in carca presedintelui, chiar si cand piedicile sunt in alta parte.



Au trecut cinci zile de cand Guvernul Dancila a fost demis prin motiune si nu exista inca un prim-ministru desemnat, care sa isi prezinte echipa capabila sa recupereze institutiile, sa faca un buget, sa scoata Romania din coltul statelor nu doar problema, dar devenite minore in contextul unei guvernari care trebuia sa il recompenseze pe unul sau pe altul, sa organizeze alegerile si sa puna pe foaie masurile prioritare pentru educatie, sanatate si ordine publica.



Pentru ca maine, daca Alexandra ar suna la 112, ar striga ca este rapita, ca a fost violata si ca ii este frica, finalul nu ar fi diferit de cel pe care il stim deja si cu care ne-am obisnuit cumva in tesatura noastra sociala, asa cum ne-am obisnuit si cu mortile din Colectiv, si cu moartea Aurei, si cu moartea unui copil in fosa septica a unei scoli, unde mergea cu fratele mai mare de saracie - la scoala era mai cald si primea un corn.



Luni, presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa aiba consultari, la vedere, cu partidele politice care au scris, negociat si apoi impus motiunea de cenzura, pentru a putea desemna un prim-ministru. O victorie importanta, intarziata nepermis in ultimii doi ani, dar a carei punere in practica intarzie si mai mult tara.



Viorica Dancila e inca prim-ministru, demis in Parlament, si inca poate imparti sinecuri fidelilor, purtatorul de cuvant al Guvernului fiind printre primii recompensati, pleaca intr-un post de consul la Shanghai. Sigur, e un gest complet imoral, dar legal, care ridica coltul cortinei, sa ii vedem stransi in culise si tragand cat se poate de posturi si sfori, intru capatuirea ultimului pesedist care a rezistat eroic pana aici.



Opozitia - cea reala, nu cea din interiorul PSD - s-a concentrat atat de mult pe motiune, incat nu a avut pregatit macar un scenariu temeinic post-Dancila? Nu au vorbit, cu toate cartile pe masa, PNL si USR inainte de votul in Parlament, lucrand pe scenariul - plauzibil deja de la inceputul saptamanii trecute - al caderii guvernului PSD?



Nu se astepta nimeni ca echipa noului guvern sa fie anuntata imediat dupa vot si nici chiar vineri, dupa consultarile de la Cotroceni. Dar pana luni a fost vreme ca toti actorii politici care au reusit infrangerea PSD-ului in Parlament sa propuna noul narativ al tarii guvernate fara PSD.



Prioritati, solutii, echipe de negociere, toate acestea trebuia sa fie elemente de lucru si de comunicare publica, pentru ca oamenii sa vada ca interesul general nu e multimea reunita a intereselor unui partid si ale celuilalt, si ca atat PNL, cat si USR sunt capabile sa livreze un guvern pentru ca asta e necesitatea tarii, chiar daca conditiile nu sunt tocmai cele mai bune pentru a-ti asuma responsabilitati.



A te da la o parte dupa ce ai pus umarul si ai reusit sa o indepartezi pe Dancila de la guvernare nu e optiune, nici macar in termenii castigului electoral.



Pana acum, stim ca PNL vrea cu certitudine sa isi asume guvernarea, discutiile sunt daca sa mearga cu o echipa din esantionul doi, dat fiind faptul ca acest guvern e de tranzitie, sau sa intre in forta, cu nume puternice. O alta discutie interna tine de prezenta in Guvern a apoliticilor, cum ar fi Bogdan Aurescu la portofoliul Externelor.



Nu mai stim daca USR va ramane in afara guvernarii, asa cum anuntase initial, pentru ca exista si aceasta propunere, venita dinspre deputatul Stelian Ion, unul dintre politicienii de opozitie cei mai activi, de a-si asuma totusi si vulnerabilitatile unui guvern cu acelasi Parlament care si-a dat masura in ultimii ani. Luni seara tarziu, balanta a inclinat spre a ramane in afara unui Guvern si nici sustinerea pentru un cabinet Orban nu e garantata, sunt patru conditii pe care useristii le pun.



Marti e ziua in care presedintele Klaus Iohannis s-a angajat sa anunte un prim-ministru, pentru ca fiecare zi in care Viorica Dancila, Orlando Teodorovici si compania raman la guvernare e paguboasa. Si nu doar pentru tara, ci si pentru toti cei implicati in promisiunea depesedizarii: Klaus Iohannis, PNL, USR PLUS si Dan Barna.



Cine castiga, totusi?



Ar putea castiga Victor Ponta, care se va putea bate cu pumnii in piept ca el a daramat Guvernul Dancila si ca fara el nu se poate face un nou guvern, de vreme ce PNL si USR nu au un plan concret.



Ar putea castiga Viorica Dancila, care va arata ca e singura care ramane la munca, in vreme ce toti ceilalti nu se inteleg pentru guvernare.



Presedintele Iohannis abia acum si-a pus la bataie al doilea mandat, si pentru a iesi bine din poveste are nevoie ca PNL sa asigure sustinerea parlamentara a noului guvern.



Dan Barna abia acum a inceput si el sa isi joace cartea unei posibile victorii, dar momentul politic e cel care cere un Churchill macar aparent indiferent la costurile imediat personale. Churchill a acceptat sa fie prim-ministru in 1940, cand multi ar fi preferat sa se incheie razboiul, pentru a nu deconta costurile unei guvernari in vremuri grele.



Sigur, proportiile sunt altele in Romania, dar electoratul USR e suficient de matur incat sa inteleaga mai degraba erorile unei guvernari grele decat asteptarea unor conditii ideale pentru guvernare. Daca Dan Barna & USR completeaza cecul pe care electoratul l-a dat in 26 mai, alegerile prezidentiale ar putea avea un final neasteptat de sondaje.

