Victor Ponta: A doua desemnare a lui Klaus Iohannis nu va fi tot Orban.

Victor Ponta spune, intr-un interviu acordat Ziare.com, ca a doua varianta de premier desemnat de Klaus Iohannis nu va fi Ludovic Orban. Presedintele Pro Romania avanseaza numele unui premier liberal care ar putea face majoritate: "Daca ar veni a doua propunere Bolojan, ar trece fara probleme".



Iata principalele declaratii ale lui Victor Ponta:



- Nu vom vota Guvernul Orban in Parlament, nu avem cum. Sa vedem ce promite si vrea sa faca dl Orban.



- Conditie principala pentru intrarea ProRomania la guvernare: impozitare diferentiata a salariilor si crestere diferentiata a pensiilor.



- Trebuie sa stam in Opozitie pana in 2024.



- Guvernul Orban este doar o continuare a instabilitatii. Nu am vazut niciun fel de idee despre ce urmeaza.



- Dupa ce ai luat 6 milioane de "Puie Monta", e cazul sa fii smerit o perioada destul de lunga.



- Dl Orban are o problema personala. Are in propriul partid o multime de oameni care nu vor sa treaca.



- Dl Iohannis a inceput prost negocierea de dupa motiune.



- Daca pica prima propunere, dl Iohannis va spune: Ludovic, imi pare rau, te-am propus, n-ai fost in stare!



- Pe datele de acum, la anul esti in faliment. Sincer, nu am vazut (la Klaus Iohannis si PNL - n.red.) niciun fel de idee despre ce urmeaza.



- Voi incerca sa fiu viitorul lider al pesedistilor.



- PNL nu vrea alegerea in doua tururi a primarilor. Veti vedea o migratie importanta a primarilor PSD la PNL.



- Despre Mircea Diaconu: dintre cei 4, e cel mai bun.



- Vom face tot ce tine de noi sa avem alegeri parlamentare odata cu alegerile locale.

