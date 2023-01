Veszprem 2023: Farmecul provinciei de pe malul Balatonului

Veszprem este unul dintre cele mai vechi orașe din Ungaria, aproape la fel de vechi ca statul ungar și creștinismul însuși în țara central-europeană. Prima episcopie a fost fondată aici la începutul secolului al XI-lea, tot aici a luat ființă cea dintâi universitate, iar reginele Ungariei au fost încoronate aici vreme de secole. Astăzi, orașul cu cei 60.000 de locuitori trăiește prin industrie și cultură. Datorită diversității muzicale din regiune, Veszprem a fost numit Orașul Muzicii UNESCO.

Demografic, orașul are un strat de așa-numite „gulere albe” și unul de „gulere albastre”, explică fostul director general al proiectului Veszprem Capitală Europeană a Culturii, Zoltan Meszaros: „Sunt mulți ingineri care lucrează în numeroasele fabrici și au studiat la universitatea orașului, dar și muncitori care lucrează în fabricile locale”.

Zoltan Mezaros - fostul manager al proiectului "Veszprem Capitală Culturală Europeană"

La selecția națională ungară, candidatura orașului Veszprem a avut doi adversari puternici: Györ și Debrecen. „A fost o luptă între David și Goliat. Eram cei mai mici, dar aveam cel mai mare entuziasm", își amintește Meszaros drumul spre victorie. Și a mai fost un argument: Veszprem a candidat împreună cu regiunea înconjurătoare Balaton.

Orașul nu poate fi de altfel imaginat separat de țărmul nordic al lacului Balaton: „Locuitorii de aici au adesea o identitate dublă. Majoritatea petrec lunile de vară lângă lac, restul anului în oraș. Această apropiere este atât o binecuvântare, cât și un blestem, pentru că lacul atrage o mulțime de turiști pe care îi pierde orașul", adaugă Meszaros.

Capitale Culturale Europene 2023: Veszprem

Este, însă, o provocare interesantă pentru oraș și regiune să acționeze împreună, completează managerul cultural: „M-a interesat modul în care Veszprem își poate regândi și reconstrui relațiile cu regiunea. Este o sarcină pentru următorii zece până la douăzeci de ani. Lacul Balaton, de exemplu , are o problemă ecologică - și această problemă nu poate fi rezolvată într-un an, dar în acest an ce urmează ne putem conștientiza vizitatorii despre această problemă".

Renovare și durabilitate

Un obiectiv important al organizatorilor este de a lega mai bine comunitățile deja existente în oraș și regiune și de a construi punți. Un scop este stoparea plecării tinerilor și a studenților și atragerea oamenilor care pot aduce valoare zonei. Numeroasele evenimente culturale sunt menite să atragă atenția asupra problemelor existente și să ajute la efortul de face regiunea atractivă pe termen lung.

Inota va găzdui acţiuni din cadrul programului "Veszprem Capitala Culturală Europeană"

Inota, la 26 de kilometri de Veszprem. Aici se află o fostă termocentral pe bază de lignit, închisă după căderea comunismului. Coșurile părăsite urmează să devină scena unui festival de lumină și muzică electronică și experimentală. Daniel Besnyö este responsabil de proiect: „Este cea mai mare relicvă industrială rămasă în Ungaria. Este important pentru noi să ajungem la locuitori, cărora le pasă de centrală pentru că aici au lucrat părinții sau bunicii lor. Oferim un exemplu despre cum poate fi locul readus la viață. Și vrem să repetăm programul în fiecare an."

În curs de reabilitare este și orfelinatul situat la marginea de sud-vest a orașului Veszprem. Construit în 1903, acum stă gol iar anul viitor va fi dat în folosință ca centru de cultură și agrement. ActiCity oferă oportunități perfecte pentru grupurile care până acum au fost împrăștiate prin oraș: balet clasic, dansul popular, dansuri de salon, formele moderne de mișcare pot interacționa aici și se pot susține reciproc economic în acest spațiu comun.

ActiCity - fostul orfelinat din Veszprem va deveni punct de întâlnire pentru dansatorii amatori şi profesionişti

Și Casa Ruttner, construită la începutul secolului al XIX-lea, a fost salvată de la prăbușire în literalmente ultima secundă. Este un bun exemplu despre cum o zonă cândva periculoasă, folosită doar de oameni fără adăpost, este integrată în circuitul urban. Casa ar fi putut fi și un hotel de lux, dar autoritățile au avut o altă viziune: vor amenaja aici un hostel pentru excursiile școlare. Un lift urcă din curte la fosta închisoare a castelului, deasupra orașului. S-au găsit deja operatori pentru ambele clădiri.

Un câine de hârtie și alte atracții

În orașul vechi, restaurantul Papirkutya (Câinele de Hârtie) propune localnicilor „Nici o altă seară plictisitoare de marți”. Lipsea un loc în care gastronomia și vinurile din regiune să se combine cu evenimente interesante care să dureze până târziu în noapte. Nimic nu se întâmpla în centrul orașului, nimic să-i scoată din campus pe cei aproximativ 2.000 de studenți. Alături de „Câinele de Hârtie”, care găzduiește acum concerte în fiecare marți seara, alte numeroasele cafenele, baruri și puburi noi vor schimba lucrurile.

"Câinele de hârtie" atrage cu specialităţi culinare regionale, vin şi muzică

Vizitatorii sunt așteptați la aproximativ 3000 de evenimente. O aplicație este disponibilă pentru informații mai detaliate și orientare. Pe 21 ianuarie 2023, anul culturii se va deschide oficial cu un festival de stradă, urmat în februarie de festivalul literaturii contemporane, în aprilie de unui de blues iar în mai de unul dedicat dansului. Iunie va aduce pe ecrane filmul maghiar, pentru ca luna următoare să aibă ca punct central în calendar opera, urmată, în august, de un festival de muzică mondială. Jocurile de lumini și muzică electronică de la Inota sunt programate în septembrie iar pentru noiembrie este în calendar un festival de jazz. Nu va avea loc un mare festival de final de an cultural ci o petrecere care să cuprindă întregul oraș.

Anul Capitalei Culturii este finanțat de guvernul de la Budapesta cu 70 de miliarde de forinți (aproximativ 175 de milioane de euro). Aproximativ o treime din sumă este alocată programului și administrării, iar două treimi sunt investiții în infrastructură.

Un concept bine gândit, organizatori entuziaști și fonduri suficiente - anul cultural 2023 pune orașul și regiunea înconjurătoare în centrul Europei - iar Veszprem pare să fie bine pregătit pentru acest rol.