Nu, aceste orașe nu doresc interzicerea cărnii

"Circa 100 de orașe vor să interzică produsele lactate, carnea și mașinile private până în 2030", titrează blogul tkp. Dintr-un articol apărut pe site-ul Report24.news aflăm că peste 1000 de orașe vor să aplice astfel de interdicții.

Afirmațiile sunt împărtășite și pe rețele de socializare precum X - fostul Twitter -, sau TikTok, laolaltă cu o listă din care fac parte, între altele, orașele Frankfurt și Berlin. Canalul Telegram-Postim al Report24.news a fost vizualizat de peste 120.000 de ori. Doi deputați germani reprezentând partidul populist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Jörn König și Dirk Spaniel, au publicat și ei pe Facebook articolul și presupunerile din el.

Informaţii despre presupusele restricţii în numele climei au distribuit pe reţelele sociale şi doi deputaţi ai Alternativei pentru Germania (AfD)

Supozițiile acestea nu circulă doar în țările vorbitoare de limbă germană, ci și la nivel internațional. Sunt menționate 14 orașe americane, printre care Houston, San Francisco și Chicago, iar relatări similare pot fi găsite și în limba spaniolă.

Ceea ce au în comun toate acestea este afirmația că orașe din întreaga lume doresc să aplice următoarele puncte până în 2030, în interesul protecției climei:

- Consumul de carne și produse lactate este interzis

- Nimeni nu are voie să dețină o mașină în mod privat

- Fiecare persoană poate cumpăra doar trei articole noi de îmbrăcăminte pe an

- Fiecare persoană poate lua doar un zbor pe distanțe scurte la fiecare trei ani

Verificarea faptelor DW: Fals

Pe scurt: elementele identificate la modul teoretic într-un raport științific ca posibilități de economisire de CO2 sunt transformate în afirmații false despre obiective chipurile obligatorii pe care și le-ar fi asumat diverse rețele de state.

DW a solicitat reacția oficială a orașelor germane menționate în articole care resping astfel de planuri.

La ce se referă afirmațiile?

Relatările se referă la un raport intitulat "Viitorul consumului urban într-o lume cu 1,5°C", publicat în comun în 2019 de rețeaua C40 Cities, de Universitatea din Leeds și de firma de consultanță și planificare Arup.

Rețeaua C40, care este menționată în mod repetat în afirmații, este formată din puțin sub 100 de orașe din întreaga lume care, în mod colectiv, susțin că reprezintă peste 20% din economia globală și că s-au angajat să limiteze schimbările climatice. Orașele germane Berlin și Heidelberg fac parte din această rețea.

Raportul analizează influența consumului din orașele C40 asupra schimbărilor climatice. Este vorba despre modul în care anumite modificări ale stilului de viață începând cu anul 2030 ar afecta emisiile de gaze cu efect de seră din orașele C40.

De exemplu dacă oamenii ar mânca mai puțină carne sau ar cumpăra mai puține haine noi.

Producţia şi transportul de textile provoacă emisii nocive, iar multe haine nici măcar nu sunt purtate de cumpărători Imagine: Bildagentur-online/Blend Images/picture alliance

Autorii fac o distincție între obiective progresive și obiective ambițioase. Printre țintele ambițioase, ei mizează exact pe criteriile denunțate: fără carne, fără produse lactate, fără mașini personale și așa mai departe.

Autorii studiului subliniază însă că așteptările lor nu sunt ca acestea să fie puse în aplicare ad litteram. Studiul precizează: "Acest raport nu pledează pentru ca aceste obiective mai ambițioase să fie adoptate pe scară largă în orașele C40. Mai degrabă, ele sunt menite să ofere puncte de referință la care orașele și alte părți interesate să reflecteze atunci când iau în considerare diferite opțiuni de reducere a emisiilor și viziuni urbane pe termen lung”.

"C40 nu prescrie strategii specifice orașelor sale membre", reiterează pentru DW un purtător de cuvânt al rețelei. "Depinde de fiecare individ să își aleagă stilul de viață personal, inclusiv modul în care dorește să mănânce și ce haine preferă”.

Ce legătură are inițiativa "Cities Race to Zero" cu acest subiect?

Pe scurt: niciuna. Unele dintre postările din social media cu afirmații false fac această legătură încrucișată, afirmând că orașele din inițiativa Cities Race to Zero s-au angajat să pună în aplicare presupusele obiective ale raportului, cum ar fi interzicerea cărnii, până în 2030.

Aici intervine din nou numărul 1000. Cities Race to Zero este o inițiativă care include în prezent peste 1100 de orașe din întreaga lume. Ea face parte dintr-o campanie ("Race to Zero") al cărei obiectiv este de a reduce la jumătate emisiile globale până în 2030. Aceasta nu este decât un fel de declarație de intenție.

O viață nouă pentru blugii uzați To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Astfel, orașele semnatare, se angajează să respecte obiectivul Acordului de la Paris din 2015 privind clima, de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Acestea se angajează să integreze aspectele legate de climă în toate procesele decizionale și se angajează să fie neutre din punct de vedere climatic până cel târziu în 2050.

C40 se descrie ca fiind un partener al "Cities Race to Zero". Cu toate acestea, un purtător de cuvânt a confirmat pentru Deutsche Welle că nu există nicio legătură între studiu, care este sursa afirmațiilor false, și inițiativă.

Cum reacționează orașele?

În unele relatări care răspândesc afirmațiile false în limba germană sunt menționate orașele care susțin inițiativa "Cities Race to Zero". Deutsche Welle a scris tuturor orașelor germane care figurează ca susținători ai campaniei la UNFCCC, "Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice" (la 31.08.2023).

La momentul publicării răspunseseră 15 din cele 17 orașe: Berlin, Bonn, Dortmund, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Heidelberg, Ingolstadt, Konstanz, Mannheim, München, Münster, Oldenburg, Pforzheim și Speyer.

Orașele Pforzheim, Ingolstadt și Hamburg au transmis că nu ar fi fost susținători ai inițiativei "Cities Race to Zero" și că apar pe listă din greșeală. Birourile de presă din Dortmund și München spun că nu au nicio informație dacă și în ce măsură sunt implicate în inițiativă.

În afară de Hamburg, al cărui birou de presă nu a dorit să comenteze aspectele, toate orașele au negat că ar planifica reglementări dintre cele menționate. Astfel, nu urmează să fie interzise nici vânzarea sau consumul de carne, ori de produse lactate, nici deținerea de automobile.

De asemenea, transmit orașele respective, nu se va impune nici limita de trei articole de îmbrăcăminte noi pe an de persoană sau un zbor pe distanțe scurte de persoană la fiecare trei ani.

Mai multe primării au subliniat și că nu există nici măcar temei juridic care să permită orașelor să aplice astfel de restricții.

Potrivit celor două orașe germane din rețeaua C40, Berlin și Heidelberg, nici dacă raportul publicat în 2019 s-ar referi la orașele C40, aceasta nu ar presupune obligații pentru ele.

La momentul publicării acestui material, nu am primit niciun răspuns din partea orașelor Gütersloh și Hanovra.