Vera Jourova, vicepreşedinta CE: "Nu demisionez"

Cehoaica Vera Jourova este vicepreședintă a Comisiei Europene și responsabilă pentru respectarea statului de drept. Miercuri, Comisia a dat publicității primul ei raport despre situația statului de drept în cele 27 de țări membre ale UE. Într-un interviu la DW, Jourova pledează pentru acordarea de fonduri comunitare doar țărilor care respectă valorile fundamentale ale Uniunii Europene.

DW: Activiste LGBT poloneze au cerut UE să se implice pentru respectarea drepturilor lor. Acum, majoritatea statelor UE sprijină o propunere de sancționare a țărilor membre care nu respectă statul de drept. Iar CE a publicat la Bruxelles un raport privind respectarea statului de drept. Cum ajută însă acest document activistele LGBT din Polonia?

Vera Jourova: Condamnăm ferm atacurile asupra comunității LGBTI în Polonia și nu sunt de acord cu cei care susțin că acestea ar fi doar "cuvinte goale". Ursula von der Leyen a subliniat clar că existenţa unor zone libere de LGBTI este inacceptabilă și că acestea nu au ce căuta în Uniunea noastră. Am reacționat și am tăiat subvențiile alocate comunităților în care există astfel de zone. În plus, avem țări și orașe din UE care nu vor să mai continue parteneriatele cu acele orașe în care există zone anti-LGBT. Deci se fac presiuni din mai multe părți. Eu cred însă că trebuie să folosim alte instrumente pentru a face progrese – și să ne asigurăm mai ales că țările membre primesc fonduri europene doar dacă respectă statul de drept.

Ați afirmat că premierul Ungariei ar edifica o „democrație bolnavă”. Viktor Orban cere acum vehement demiterea dvs.

Nu voi demisiona, asta e foarte clar. Președinta CE, Ursula von der Leyen, mă sprijină. Dar vreau să vorbesc din nou despre acest interviu, pentru că am spus probabil de câteva sute de ori că ne facem griji din cauza evoluțiilor din Ungaria. În acest caz am folosit o altă noțiune pentru a spune același lucru. Așa că nu trebuia să surprindă pe nimeni. Afirmația mea principală a fost că primul și ultimul cuvânt îl au cetățenii Ungariei. Ei sunt cei care trebuie să decidă liber în alegerile lor. Iar noi trebuie să fim capabili să garantăm că în toate țările membre, nu doar în Ungaria, au loc alegeri libere și corecte. Am mare respect pentru poporul ungar, pe care nu l-am insultat niciodată.

Până acum, Polonia și Ungaria nu au putut fi obligate să-și schimbe abordarea în ceea ce privește respectarea statului de drept. Ambele țări vor chiar să creeze un institut propriu pentru statul de drept, ca o contrapondere la UE. Ce înseamnă acest lucru pentru Uniunea Europeană?

Nu-i adevărat că nu am reușit nimic. Am demarat mai multe proceduri de infringement analizate de Curtea Europeană de Justiție. Verdictele acesteia au fost clare: când într-un caz concret au fost încălcate prevederile statului de drept, lucrurile trebuie corectate. Comisia apelează la această instanță pentru că este singurul for capabil să interpreteze legislația comunitară. Iar tribunalul decide. Este un proces în curs de desfășurare.

Raportul prezentat acum de noi este un răspuns la criticile potrivit cărora ne-am preocupa doar de situația din Polonia și Ungaria. Ceea ce nu este adevărat. Prezentăm deci un raport în care descriem evoluțiile pozitive și negative din toate statele membre. Acolo unde observăm din timp evoluții greșite, putem începe din timp un dialog, pentru ca statul membru în cauză să nu meargă prea departe pe calea greșită. Pentru că, mă tem eu, anumite daune sunt ireparabile.

Ce măsuri poate lua UE dacă aceste evoluții negative continuă în țări ca Ungaria și Polonia?

Trebuie să continuăm ceea ce facem deja și să folosim mijloacele de care dispunem. Este vorba de procedurile de încălcare a tratatelor comunitare și de Articolul 7, care este utilizat deja. Avem acum noi instrumente de evaluare a respectării statului de drept și de a compara situația din toate țările membre. Dar nu voi ascunde nici faptul că eu sunt absolut pentru acordarea fondurilor europene doar acelor țări care pot garanta respectarea statului de drept. Sigur că e nevoie să facem mai mult. A existat această naivitate cum că statul de drept, democrația și drepturile fundamentale sunt aplicate și respectate automat peste tot în UE. Acum trebuie să învățăm din această greșeală.