Varianta Lambda slăbeşte imunitatea oferită de vaccin

Deşi prima infectare cu varianta Lambda a coronavirusului a fost descoperită în urmă cu un an în Peru, încă se ştiu prea puţine despre această mutaţie.

Cu atât mai important este un studiu realizat recent de cercetători niponi, potrivit căruia proteina Spike a variantei Lambda poartă în sine trei mutaţii care provoacă îngrijorare.

În proteina Spike a variantei Lambda o mutaţie face ca virusul să poată fi mai greu neutralizat de anticorpi. Practic scapă de reacţia sistemului imunitar. Scutul celor vaccinaţi şi însănătoşiţi devine mai slab. Aşadar vaccinarea scuteşte mai puţin organismul uman de o infectare.

Celelalte două mutaţii fac ca oamenii să se contamineze mai uşor cu varianta Lambda, se arată în studiul care urmează a mai fi verificat de o instanţă independentă.

Răspândire razantă

Rezultatele pot însă explica de ce această variantă denumită şi C.37 se răspândeşte în prezent atât de rapid. Existenţa ei a putut fi constatată în 30 de state, mai ales din America de Sud, însă şi în Europa şi-au făcut apariţia deja cazuri izolate, în Spania, Marea Britanie, Italia şi Germania.

Lamda a fost constatată preponderent în America Latină

Până acum Organizaţia Mondială a Sănătăţii a listat varianta Lambda ca "variant of interest", adică variantă sub supraveghere. Însă potrivit echipei de cercetători japonezi, varianta Lambda îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi trecută la categoria "variant of concern", adică variantă îngrijorătoare.

O asemenea variantă îngrijorătoare este varianta Delta, descoperită mai întâi în India. Dar este puţin probabil ca Lambda să se impună în faţa Delta, care a devenit între timp varianta dominantă.

Protecţia scăzută oferită de vaccin este periculoasă pentru grupele de risc

Chiar dacă protecţia oferită de vaccin este mai slabă în faţa variantelor cum este Delta, numărul infectărilor la persoanele cu vaccinare completă este relativ mic.

Vaccinaţii care se infectează îi pot molipsi pe alţii dar la majoritatea celor vaccinaţi infectarea duce la o formă uşoară a bolii sau chiar la una lipsită de simptome.

Mai periclitaţi sunt cei vaccinaţi care au un sistem imunitar mai slab, cum sunt vârstnicii, bolnavii de cancer sau cei care au un organ transplantat. În cazul acestora variantele pot provoca forme grave de Covid.

De aceea cu mare probabilitate aceşti oameni vor avea nevoie cel târziu în toamnă de un nou rapel.