Vaccinarea antiCovid, pe înțelesul tuturor: Cu ce te ajută, de ce trebuie să ne vaccinăm ACUM, care e singura contraindicație - Interviu SpotMedia.ro

Dacă te vaccinezi împotriva Covid-19 și te îmbolnăvești la scurt timp, posibilitatea de apariție a unor forme severe scade foarte mult, iar dacă apuci să completezi schema și să primești ambele doze, ești protejat în proporție de 100% împotriva FORMELOR SEVERE de Covid.

Un alt argument pentru ca să ne vaccinăm cu toții cât mai repede este acela că astfel putem limita, poate chiar reduce la zero, apariția mutațiilor virusului, spune medicul Gindrovel Dumitra, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei și membru al comitetului care se ocupă de campania de vaccinare antiCovid la nivel național.

Într-un interviu acordat Spotmedia.ro, dr. Gindrovel Dumitra lămurește câteva dintre cele mai controversate aspecte dezbătute public în ultimele zile și face precizări importante, răspunzând totodată la întrebări pe care și le pun fie cei care abia așteaptă să se vaccineze, fie cei care sunt sceptici și nu intenționează să facă acest lucru. Deocamdată.

”E mai bine să mă vaccinez cu Pfizer sau cu Moderna?

Dacă sufăr de o boală și vaccinul îmi face rău?

Sunt gravidă, mă vaccinez?

Când începe și cât durează imunitatea?

Sunt protejat și împotriva tulpinei de coronavirus din Marea Britanie sau nu?

Când aș putea fi chemat să mă vaccinez?”

Sunt doar câteva dintre întrebările la care ne răspunde dr. Gindrovel Dumitra.

Să începem prin a fixa un cadru general: În câte etape este împărțită campania de vaccinare în România?

Sunt 3 etape.

În prima etapă sunt cuprinși cei care fac parte din personalul medical (persoane care lucrează în sistemul sanitar), plus infrastructura critică a statului român.

În a doua etapă sunt cuprinși pacienții cu boli cronice și cu vârsta mai mare de 16 ani, plus orice persoană care are mai mult de 65 de ani, chiar dacă nu are boli cronice.

Și în a treia etapă vorbim despre vaccinarea tuturor persoanelor.

Cum sunt delimitate în timp aceste etape? Când sunt programate să înceapă și când să se încheie?

Ele nu vor fi foarte bine delimitate. Nu putem spune că așteptăm să încheiem faza 1 și să începem faza 2. Nu! Vom prioritiza în anumite centre (de exemplu, în anumite spitale) personalul medical la momentul acesta, dar dacă centrele respective își încheie de vaccinat personalul alocat, pot să înceapă vaccinarea pentru persoanele din categoria a 2-a.

Deci va fi o suprapunere, la un moment dat, între cele două etape, astfel încât să putem să folosim disponibilul de vaccin (mă refer la stocurile existente) și în același timp personalul medical care este angrenat în acest efort.

Deci putem sta liniștiți, există o coordonare la nivel național, mai ales că se complică lucrurile în etapele următoare.

Bineînțeles!

Puteți să ne dați și câteva cifre, aproximative măcar? Despre câte cadre medicale vorbim și câte persoane se încadrează la faza 1 de vaccinare?

Vorbim de circa 55.000 de medici, cam atâția există în acest moment, și încă până la 300.000 aproximativ restul personalului, la care se mai pot adăuga încă 100.000 din stomatologie, din farmacii și așa mai departe, adică categorii profesionale care nu sunt neapărat în sistemul medical pur.

De exemplu, farmaciștii nu sunt medici, dar ei sunt la fel de expuși și constituie infrastructură la fel de critică, precum restul personalului.

La fel sunt studenții. Ei nu sunt medici, dar pentru că își desfășoară activitatea în unități sanitare și pot fi un vehicul aducător de boală pentru pacienții internați în spitale, ar fi de preferat ca ei să fie vaccinați. Atât studenții, cât și elevii de la școlile post-liceale sanitare.

Cam în câte centre se face vaccinarea la ora actuală?

În acest moment există aproximativ 300 de centre în care se vaccinează.

