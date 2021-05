Vaccinarea antiCovid la medicul de familie, o soluție avantajoasă pentru pacient, dar cu multe probleme pentru medici (SpotMedia)

Peste 82 mii de doze de vaccin Johnson & Johnson au fost distribuite în ţară, însă vaccinarea propriu-zisă în cabinetele medicilor de familie bate pasul pe loc, chiar și în Capitală, unde până miercuri nu a fost astfel vaccinată nicio persoană, conform TVR.

”Dacă se pune problema să sunăm noi la telefon pe toți cei de pe lista noastră, asta fură ceva timp și noi mai avem și alte lucruri de făcut. Sunt pacienți care vin cu rețete, care vor analize, copii care trebuie vaccinați cu vaccinurile din schema obligatorie și așa mai departe. (...) Am primit mail săptămâna trecută pentru a fi întrebați când suntem găsiți să ni se livreze dozele de vaccin și recunosc cinstit că am refuzat. În primul rând, nu am o listă suficient de lungă de doritori ai vaccinului Johnson & Johnson”, a explicat, printre altele, medicul de familie Eva Cristescu, la Digi24.

De ce au acceptat doar 3.000 dintre cei 11.000 de medici de familie din România să se implice în acest proces, care sunt problemele pe care le întâmpină în acest moment și de ce ar alege cineva această soluție de vaccinare?

Sunt întrebări la care răspunde dr. Gindrovel Dumitra, coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societăţii Naţionale de Medicină Familiei (SNMF) și membru al Comitetul naţional pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV), cel care în 2017, în plină epidemie de rujeolă, a reușit să-i convingă pe toți părinții din localitatea lui (Sadova, Dolj) să-și vaccineze copiii.

Spot: Care sunt pașii care trebuie făcuți pentru o bună desfășurare a activității de vaccinare la cabinetul medicului de familie și unde au apărut problemele?

Primul pas care trebuie făcut este ca acel cabinet să fie numit cabinet vaccinator. De ce? Pentru că, spre deosebire de vaccinarea obișnuită, vaccinarea pentru Covid-19 se face în acest moment pe un alt contract, care se semnează cu CNAS, nu cu DSP. Deci va trebui să existe acel contract.

Apoi, trebuie ca DSP să ia legătura cu medicul de familie respectiv, iar în cazul în care acest lucru nu s-a întâmplat până acum, trebuie ca medicul de familie să trimită o catagrafie, adică o listă sau un necesar numeric, cu numărul de doze pe care dorește să le administreze, în funcție de pacienții care și-au manifestat sau nu intenția de a se vaccina.

După ce se face acest lucru, DSP, la un interval de două săptămâni (așa este prevăzut în instrucțiuni), livrează la cabinetele respective atât vaccinul, cât și materialele sanitare necesare.

Ei, aici s-a rupt filmul, pentru că de obicei au livrat vaccinul fără să livreze seringile, materialele sanitare necesare etc sau invers. A fost o nebunie....

Am aflat miercuri că un județ din Oltenia a chemat abia joi medicii de familie la o discuție online, ca să îi informeze în această privință.

E clar că sunt doi actori importanți: DSP și medicul de familie. În ceea ce privește medicul de familie, problema este un pic mai complicată.

