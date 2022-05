Va fi Republica Moldova următoarea țintă a Rusiei?

Chiar în a doua zi de Paște, la Tiraspol a avut loc un presupus atac cu lansatoare manuale de grenade asupra sediului ministerului securităţii de stat din regiunea transnistreană. La scurt timp mai târziu, administraţia separatistă a relatat despre alte două explozii la antenele de telecomunicații din raionul Grigoriopol, iar miercuri - despre împușcături în apropierea depozitului de muniții de la Cobasna, susținând că acestea ar fi venit din direcția Ucrainei. În consecință, autoritățile separatiste din stânga Nistrului au instituit cod roșu de alertă teroristă. Pentru oamenii care locuiesc în satele din zona de securitate, aceste incidente amintesc de războiul din 1992. Acum ei se tem că regimul de la Moscova încearcă să implice Chișinăul în războiul din Ucraina.

"Ne temem pentru viitorul copiilor"

Satul Ustia din raionul Dubăsari se află la aproximativ 45 de kilometri de capitala Republicii Moldova. Localitatea este situată pe malul drept al Nistrului, în apropiere de barajul de la Dubăsari. Înainte de a intra în localitate, pe traseul Chișinău-Dubăsari, trecem prin postul vamal și de poliție moldovenesc. Nu departe se vede punctul de trecere al forțelor rusești "de pacificare". Doi soldați stau lângă o blindată, iar unul privește prin binoclu. Peste pod se află posturile de grăniceri ale autorităților de la Tiraspol. După ce autoritățile separatiste au instituit cod roșu de alertă teroristă, și circulația în regiune a devenit foarte periculoasă.

Chiar dacă dincolo de Nistru situația este neliniștită, sătenii din Ustia continuă să-și ducă viața de zi cu zi, lucrând pe lângă case. Pe străzi întâlnim oameni care discută fie despre nevoile lor, fie despre ultimele știri.

Gimnaziul din satul Ustia

Ajungem la gimnaziul din sat, unde ne întâlnim cu directoarea Valentina Tomaș, care este și profesoară de chimie. Directoarea spune că cel mai mult se teme pentru viitorul copiilor și ca speră să nu se repete războiul din 1992, când a fost nevoită să fugă din sat.

"După știrile pe care le-am auzit în ultima perioadă, ne simțim foarte triști și stresați. Mă gândesc și îmi fac griji pentru copiii și profesorii din această școală. Mă tem pentru viețile tuturor. Dar mă tem și pentru clădirea școlii, pe care am renovat-o recent și care nu aș vrea să fie distrusă de cineva. Mă tem că ceea ce am construit o viață întreagă să nu fie distrus. Chiar dacă am trăit pe parcursul ultimilor ani foarte bine cu cetățenii de pe celălalt mal. Acolo avem colegi, surori, frați, și ne duceam la ei fără probleme. Acum noi nu știm cine ne va ataca. Noi avem o temere foarte mare pentru viața noastră. Poate cei de pe malul celălalt ne vor ataca, dar poate să fie și ei atacați, iar noi de altcineva. Noi am avut refugiați în sat și ei ne-au povestit ce s-a întâmplat în Ucraina. E foarte strașnic și nu vreau să plec nicăieri din cauza războiului", a relatat pentru DW directoarea.

"Vrem pace"

Circa 2000 de locuitori ai satului Ustia se ocupă preponderent cu agricultura. Cultivă cireșe, pe care le exportă în UE, și viță de vie. Despre aceasta ne povestește Maxim Verdeș, primarul localității, cu care am discutat despre ultimele evenimente, dar și despre grijile localnicilor. Primarul speră că evenimentele de la Tiraspol nu vor afecta Republica Moldova și este încrezător că autoritățile de la Chișinău vor lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor.

Primarul satului, Maxim Verdeș

"Sunt unele schimbări în urma atacurilor, care au avut loc în regiunea transnistreană. Au fost întărite posturile de la intrarea și ieșirea din orașul Dubăsari. S-a intensificat controlul la așa-zisa vamă, dar cetățenii din partea dreaptă, din localitatea noastră, nu sunt afectați. Nu se simte vreo tensiune în sat. Dispoziția în rândul cetățenilor este calmă, iar noi ne pregătim de hramul satului. Oamenii sunt acum mai informați, au acces la mai multe surse și cunosc mai bine ce se întâmplă. Toți sunt calmi, iar după izbucnirea războiului din Ucraina nu am avut cazuri când oamenii din sat să dorească să plece. Sperăm că la nivel de conducere a țării vor fi întreprinse planuri pe cale diplomatică pentru ca situația să rămână pașnică", a declarat pentru DW primarul satului Ustia.

"Rusia nu este pregătită pentru un al doilea front"

Exploziile din stânga Nistrului au fost precedate de declarațiile comandantul adjunct al Districtului militar central al Rusiei, generalul Rustam Minnekaiev, care a spus că Rusia are în vedere deschiderea unui coridor spre Transnistria, unde, potrivit lui, s-ar înregistra "cazuri de discriminare a populaţiei rusofone". La scurt timp a venit și reacția oficialităților de la Kiev, care au declarat că sunt pregătiți pentru orice escaladare a situației din regiunea transnistreană și că pot rezolva "problema transnistreană cât ai pocni din degete". Pe de altă parte, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a dat asigurări că vor fi întreprinse toate măsurile necesare pentru prevenirea unor escaladări, pentru întărirea securității statului și protejarea cetățenilor. De asemenea, ea a spus că "există tensiuni între diferite forțe din interiorul regiunii, care sunt interesate de destabilizarea situației, iar acest lucru vulnerabilizează regiunea transnistreană și creează riscuri pentru Republica Moldova".

Dincolo de râul Nistru se află regiunea separatistă

Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, este de părere că recentele incidente din regiunea transnistreană sunt o serie de provocări, care au scopul de a crea panică și de a destabiliza regiunea, iar Rusia și-ar dori o administrație mai loiala la Tiraspol, care ar executa ordinele.

"Noi toți avem același risc de securitate, în special când știm că există trupe ruse ilegale, care staționează în Transnistria și muniții sovietice în Cobasna, care sper să nu fie folosite în cadrul unor operațiuni militare", a declarat expertul. "Dacă e să analizăm contextul de acum, atunci eu nu văd un motiv logic ca forțele ruse să dorească să escaladeze războiul și să implice regiunea transnistreană. Asta ar însemna, de fapt, să implice în acest război Republica Moldova, deoarece regiunea transnistreană este teritoriul nostru. Dacă aceasta s-ar întâmpla, atunci ar fi un preț mare pentru Rusia, nu numai pe plan internațional, în sancțiuni, dar și în pierderi, deoarece trupele ucrainene sunt bine pregătite și gata să-și apere teritoriul. Astfel, acei circa 2000 de soldați ruși și potențialele trupe paramilitare din Transnistria sunt sigur că vor simți o rezistență grea din partea ucraineană și nu cred că sunt gata să deschidă un al doilea front în acest război."