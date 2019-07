Ursula von der Leyen - de la Berlin la Bruxelles?

Ursula von der Leyen s-a născut într-o suburbie a capitalei belgiene și și-a petrecut primii 13 ani din viață la Bruxelles. Tatăl ei, Ernst Albrecht, viitorul premier al landului Saxonia Inferioară, ocupa funcții de conducere în cadrul instituțiilor premergătoare ale UE. Von der Leyen vorbește fluent engleza și franceza și s-a obișnuit devreme cu un context internațional.

Creștin-democrata von der Leyen a avut diverse posturi în guvernele cancelarei Angela Merkel. A abordat noile sarcini cu mult elan, a schimbat structuri existente și a generat supărări discrete în cadrul partidelor de coaliție prin capacitatea ei de a se impune.

Mamă a șapte copii, ea a ocupat fotoliul de ministru pentru familie între 2005 și 2009, perioadă în care a sprijinit financiar la nivel federal grădinițele și creșele.

Medic, ministru, mamă a șapte copii

În 2009, von der Leyen - de profesie medic - a preluat funcția de ministru al sănătății în cel de-al doilea guvern condus de Merkel. Cu patru ani mai târziu a devenit ministru al apărării, un portofoliu pe care l-a păstrat și după remanierea guvernamentală complicată după alegerile parlamentare din 2017. Dintre cei 17 predecesori ai Ursulei von der Leyen în această funcție - cu toții de sex masculin - foarte puțini au reușit să reziste timp de șase ani.

Ca ministru al apărării, von der Leyen s-a ocupat rapid de problemele multiple ale armatei germane, printre care echipamentul învechit sau defect, proiectele de armament gestionate prost, lipsa specialiștilor. Datorită presiunilor ei, a fost suplimentat bugetul pentru apărare. Sub conducerea ei, armata germană a crescut pentru prima dată de la reunificarea Germaniei încoace, von der Leyen a abolit pragul de maxim 185.000 de soldați care exista înainte. "Am venit dintr-o etapă în care armata germană fusese micșorată", a spus von der Leyen în mai 2017 despre starea Bundeswehr, vorbind despre două schimbări de direcție pe care le consideră pozitive: "În ceea ce privește securitatea, situația s-a schimbat în așa fel încât armata germană are foarte multe sarcini, de la Siria, Irak și Mali, până la întreaga misiune din Marea Mediterană, până la ajutorarea refugiaților și apărarea graniței estice." În plus, ea a spus că a schimbat cursul în ceea ce privește materialul, personalul și finanțele.

În ultimii ani, imaginea Ursulei von der Leyen a avut de suferit în Germania în urma unor decizii privind personalul și a unor scandaluri. Niște proiecte importante din domeniul armamentului s-au amânat și sub conducerea ei. În plus, au ieșit la lumină niște practici umilitoare din pregătirea militară și simpatiile de extremă dreaptă ale unor membri ai Bundeswehr. Ursula von der Leyen s-a distanțat de trupe, într-un mod mai tranșant decât oricare dintre predecesorii ei.

Cu declarația că armata germană ar avea "probleme de atitudine" a pierdut încrederea multor soldați. În plus, o comisie de anchetă se ocupă de controversatul subiect al consilierilor foarte costisitori aduși de o secretară de stat angajată de von der Leyen.

Puncte forte pentru Bruxelles

Mulți observatori consideră că von der Leyen are multe puncte forte pentru Bruxelles, pe lângă limbile străine: ea s-a implicat cu succes în crearea structurilor pentru o apărare comună a UE. "Armata europeană ca obiectiv pe termen lung și NATO nu sunt contradicții, ci din punctul meu de vedere două părți ale unei medalii, pentru că e important ca europenii să formeze o coloană puternică în interiorul NATO, pentru a menține credibilitatea Alianței, dar și pentru a avea o voce europeană puternică", a subliniat von der Leyen. În contextul solicitării președintelui SUA, Donald Trump, ca Europa și Germania să-și intensifice angajamentele militare, ea a spus: "Consider că e o solicitare corectă."

În 2010, când Uniunea Creștin-Democrată (CDU) trebuia să numească rapid un succesor al președintelui federal Horst Köhler, a fost vehiculat și numele Ursulei von der Leyen. Acum, drumul ei ar putea să ducă într-o direcție cu totul diferită. Dacă va fi confirmată de Parlamentul European, von der Leyen va deveni prima femeie șefă a Comisiei Europene de la Bruxelles.