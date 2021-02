Ungaria mizează pe Sinopharm și Sputnik 

Noul vaccin din China nu pare să-i convingă pe mulți locuitori ai capitalei maghiare Budapesta. O doamnă care își plimbă câinele de-a lungul Pieței Lajos Kossuth scutură din cap. ”Nu cred în așa ceva”, afirmă aceasta, precizând că nu are de gând să se vaccineze cu ”Vero”, vaccinul dezvoltat de concernul chinezesc de stat Sinopharm.

De aceeași părere este și Balázs Boldog. ”Aș alege vaccinul chinezesc numai dacă nu ar exista alternativă. Însă alternativa există”, spune bărbatul în vârstă de 45 de ani, arâtând cu degetul către clădirea Parlamentului, situată de cealaltă parte a pieței. ”Vor să ne bage pe gât acest vaccin deși nu există date științifice în legătură cu substanța”, este convins Boldog.

Marți, 550.000 de doze de vaccin ”Vero” au aterizat pe aeroportul din Budapesta după ce, la sfârșitul lunii ianuarie, Ungaria devenea prima și singura țară din UE care autoriza substanța dezvoltată de chinezi. Alte 5 milioane de doze urmează să fie livrate în următoarele patru luni – acoperind un sfert din populația Ungariei.

Până de Paști, toți maghiarii care și-au făcut programare online vor putea fi imunizați cu vaccinul chinezesc, a afirmat premierul Viktor Orban într-un interviu acordat postului public de radio ”Kossuth”. Oficialul maghiar a precizat că, înainte de a fi pus la dispoziția medicilor, vaccinul chinezesc va fi examinat de Centrul Național de Sănătate a Populației.

Până în prezent Ungaria este singura țară din UE care a aprobat deja și vaccinul rusesc Sputnik V. Începând de vinerea trecută, acest vaccin este utilizat în patru spitale din capitală, a precizat șeful Departamentului de Sănătate Publică. În total, două milioane de doze vor fi livrate Ungariei în următoarele trei luni. La începutul lunii februarie, publicația de specialitate ”The Lancet” confirma că vaccinul rusesc are o eficiență cu 91,6%, potrivit analizei preliminare a studiului din faza III.

Nu există rezultate fiabile similare cu privire la Sinopharm. China transmite că eficacitatea vaccinului său este de circa 79,3%, în timp ce Emiratele Arabe Unite vorbesc despre o eficacitate de 86%. Până în prezent, Sinopharm a primit aprobare în regim de urgență în 13 țări din întreaga lume și a fost administrat la 30 de milioane de persoane, potrivit guvernului maghiar. În Europa, vaccinul a fost injectat până acum doar în Serbia. Urmează Ungaria.

Vaccinul rusesc Sputnik

Aprobarea vaccinurilor Vero și Sputnik V a fost acordată fără acordul prealabil al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Statele UE pot emite în mod independent aprobări în regim de urgență pentru vaccinuri. Aprobarea pentru vaccinurile rusesc și chinezesc în Ungaria a suvernit pe fondul criticilor aduse de membri ai guvernului maghiar ”campaniei prea lente de vaccinare organizată de Uniunea Europeană”. Într-un discurs adresat parlamentului maghiar luni, premierul Viktor Orbán a afirmat că Ungaria are nevoie de toate vaccinurile pe care le poate obține pentru a proteja viețile și locurile de muncă.

Anterior, acesta indicase că nu va aștepta nici în viitor ca vaccinurile să fie mai întâi aprobate de EMA. ”Specialiștii noștri sunt cel puțin la fel de buni ca oricare dintre experții europeni. Nu am mai multă încredere în examinările autorității sanitare de la Bruxelles decât am în cea maghiară, ba dimpotrivă: am mai multă încredere în experții noștri decât în cei de la Bruxelles”, a spus Orban. Criticii acuză guvernul maghiar că, prin aprobarea celor două vaccinuri, ar urmări un calcul politic. De ani de zile, Ungaria este în dispută cu UE cu privire la respectarea statului de drept. În același timp, guvernul maghiar se apropie de Rusia și China.

”Politica lui Orbán este marcată mai mult de ipostaze geopolitice decât de preocupări reale de sănătate”, a declarat europarlamentarul Reinhard Bütikofer (Partidul Verzilor) la DW. ”Comenzile de vaccinuri se potrivesc bine cu agenda eurosceptică a lui Orbán și îi poate satisface pe liderii ruși și chinezi”, spune politologul András Bíró-Nagy, directorul grupului de refecție Policy Solutions, cu sediul la Budapesta.

Acesta mai crede că pentru Orban este important să poată pune capăt lockdown-ului cu orice preț și să pună economia în mișcare în perspectiva alegerilor de anul viitor. Viktor Orbán a respins astfel de acuzații în discursul său de luni, acuzându-și criticii că folosesc deciziile pe cont propriu ale Ungariei pentru a defăima guvernul său. ”Nimeni nu ar trebui să folosească vaccinarea politic pentru a-și demonstra loialitatea față de Bruxelles sau America”, a spus Orban.

Potrivit unor sondaje recente, populația Ungariei este reținută în ceea ce privește vaccinul chinezesc. Potrivit studiului efectuat de Institutul Medián, numai aproximativ un sfert dintre toți cei care doresc să fie vaccinați ar fi dispuși să se lase injectați cu serul produs de Sinopharm. Sputnik V ar fi acceptat de 43% dintre cei chestionați, în timp ce 84% au încredere în vaccinurile dezvoltate în vestul Europei. Experții se tem că aprobarea vaccinului Vero ar putea reduce dorința generală de vaccinare în Ungaria.

Asociația Medicală Maghiară (MOK) a criticat și faptul că injectarea unui vaccin insuficient testat ar putea duce la ”o criză gravă de conștiință” pentru mulți medici. Aceștia au acuzat guvernul maghiar că ”pune în pericol sănătatea populației din cauza intereselor politice și economice”.