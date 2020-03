Ungaria: "Dragă guvern Orbán, pune capăt războiului rece civil!"

György Dalos, născut în 1943, este unul din cei mai cunoscuți scriitori maghiari contemporani. Absolvent de Istorie, el a intrat de timpuriu în conflict cu regimul socialist de la Budapesta și a fost condamnat la închisoare în 1968 în cunoscutul "proces maoist" din Ungaria. În anii '70, el s-a aflat printre inițiatorii opoziției democrate din Ungaria. Nu avea voie să publice cărți, așa că a lucrat ca traducător. În Germania, el a devenit cunoscut la sfârșitul anilor '70, prin lucrări ca "1985" sau "Circumcizia". El a primit în Ungaria și Germania numeroase premii pentru literatură, precum și Ordinul Crucea de Merit acordat de Republica Federală. Dalos trăiește la Berlin.

DW: Legea ungară privind criza coronavirus a făcut deja valuri pe plan internațional. Ea dă guvernului posibilitatea de a guverna prin decrete pe termen nelimitat. Se va introduce acum dictatura în Ungaria?

György Dalos: Nu, este ceva mai nuanțat decât atât. Pe de o parte este vorba de epidemia gravă care a lovit Ungaria, Europa și lumea întreagă. Guvernul are nevoie de unele atribuții speciale în lupta cu pandemia. Dar mă îndoiesc că are nevoie de o astfel de lege de împuternicire de guvernare prin decrete. Executivul nostru are deja o majoritate de două treimi în Parlament și poate să facă practic tot ce vrea și tot ce trebuie pentru a combate pandemia. Orice altceva este doar politică.

Dar ca să introduci o dictatură, cred că e nevoie de mai mult decât doar o lege. Eu personal am trăit mult timp în dictatura socialistă ungară, așa ceva nu mai este posibil azi. Problema mea nu este însă dacă în Ungaria se instaurează sau nu o dictatură clasică, ci dacă mai este posibilă în țară o democrație adevărată. Deficitul de democrație din Ungaria era deja foarte mare înaintea pandemiei. Viktor Orbán și partidul său nu au nevoie de o dictatură directă și pe față pentru a compromite și distruge și mai mult democrația, acest lucru s-a întâmplat deja.

O parte din observatorii de la Budapesta opinează că legea ar fi doar un joc politic al lui Orbán, pentru a discredita opoziția, promovând ideea că aceasta nu ar contribui cu nimic la lupta împotriva pandemiei. Ce credeți?

De fapt, în situația actuală, instituirea stării de urgență ar fi un lucru normal, dacă o astfel de lege ar fi fost elaborată împreună cu opoziția. Dar guvernul nostru nu a băut nici măcar o cafea cu opoziția în ultimii 10 ani. Actualul președinte al Parlamentului László Kövér a spus acum câțiva ani că în politica ungară ar avea loc un război civil rece. Astăzi, această confruntare este cu atât mai periculoasă. Ca să mă exprim plastic, este ca și cum guvernul și opoziția s-ar afla în carantină împreună și ar tuși unii pe ceilalți. Așa că, vă rog, dragă guvern, puneți capăt războiului rece civil din prezent și negociați cu opoziția! Chiar dacă nu vă place de opoziție, ea încă reprezintă milioane de cetățeni. Vă rog frumos!

Vi se pare acceptabil că opoziția a ezitat să sprijine legea de acordare de puteri speciale pentru guvern?

Cele mai multe formațiuni de opoziție ar fi gata să voteze legea în anumite condiții. Ele au cerut anumite garanții, de exemplu limitarea în timp a legii. Opoziția și-a declarat în dezbaterea din Parlament disponibilitatea de a coopera cu executivul. Din păcate, nu a fost de ajuns.

Criticii i-au reproșat guvernului ungar la începutul epidemiei un management deficitar al crizei. Se folosește guvernul Orbán de dezbaterea din jurul legii speciale pentru a deturna atenția de la alte probleme?

Este greu de spus. Este clar că guvernul a făcut o serie de greșeli și că Ungaria nu este bine pregătită pentru actuala situație. Posibilitățile de testare sunt foarte reduse, există puține măști de protecție și aparate respiratoare. Aceasta este momentan problema adevărată a țării. În ultimele zile, managementul de criză s-a îmbunătățit. Adevăratele eșecuri ale guvernului au avut loc în ultimii 10 ani. Sectorul sanitar a fost neglijat, aceasta este acum nota de plată pe care o are de achitat guvernul Orbán. Nu vreau să spun că înainte de Orbán totul era în ordine. Dar executivul nostru actual nu a acordat sectorului sanitar în ultimii 10 ani nicio atenție.

Guvernul respinge hotărât și indignat toate criticile, naționale și internaționale, cu privire la legea puterilor speciale și susține că ea ar servi doar în situația de urgență actuală și că nu va afecta democrația ungară. Vi se pare o scuză credibilă?

Nu. Dacă guvernul chiar ar gândi așa, atunci legea ar fi avut direct un termen limită de aplicare. Doresc ca guvernul să aibă mult succes în combaterea pandemiei, dar acest mod de extindere a puterii este, după părerea mea, exagerat.

Există în noua lege și noi prevederi de infracțiuni: răspândirea de știri false sau doar parțial corecte cu scopul de a neliniști populația se pedepsește cu ani mulți de închisoare. Și aici guvernul respinge criticile cum că ar viza astfel îngrădirea libertății presei. Cum calificați acest demers?

Păi ajunge doar să analizăm politica guvernului față de presă în ultimii 10 ani. Între timp, 90% din mass-media ungare aparțin guvernului. Dacă guvernul ar vrea cu adevărat să împiedice răspândirea știrilor false și periculoase despre pandemie, atunci ar fi trebuit să formuleze noile prevederi mult mai detaliat, iar barierele legale în calea îngrădirii libertății presei ar fi trebuit să fie mult mai clar precizate.

Într-o discuție pe care am avut-o cu dvs. în urmă cu câțiva ani, ați afirmat că Ungaria nu ar fi o dictatură, ci doar o democrație foarte, foarte proastă. Cum vedeți lucrurile în prezent?

Tot așa. Ungaria nu este o dictatură, ci o democrație foarte, foarte proastă. Între timp, este o democrație amenințată și de o catastrofă naturală, o democrație prinsă în mijlocul unei pandemii. Ceea ce înseamnă că soarta Ungariei este și mai legată acum de Europa. Guvernul nostru s-a tot exprimat în ultimii ani împotriva acestei Europe și a Uniunii Europene. Cred că acum ar fi timpul să pună capăt acestei retorici și să spună că noi aparținem acestui continent și că suferim de pe urma acelorași probleme. Ungaria singură nu poate depăși acest pericol, nu poate nici măcar exercita un control cât de mic asupra situației. Ungaria și noi toți avem nevoie de Uniunea Europeană acum mai mult ca oricând.