Un jurnalist care filma tăieri ilegale de pădure și însoțitorii lui au fost bătuți crunt, în Suceava (Spotmedia)

„Regizorul și jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internațional despre tăierile ilegale de păduri din România, a fost bătut crunt de circa 20 de indivizi într-o pădure de pe raza comunei Coșna (jud. Suceava)”, informează Greenpeace România.

„Echipamentul și toate înregistrările i-au fost distruse. Alături de el se aflau un coleg și activistul de mediu Tiberiu Bosutar, care îi ajuta să identifice dovezile crimelor forestiere din Bucovina.

Atacul a fost sever, două dintre victime pierzându-și conştiența în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei", precizează Greenpeace.

Într-o intervenție la Digi 24, Mihai Dragolea a spus că atacatorii i-au luat echipamentul, au scos cardul din cameră și au distrus toate dovezile. ”Atacatorii nu ne-au zis nimic, doar ne-au strigat repetat 'vă omor, vă omor', a povestit jurnalistul.

„Dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112”, relatează Dragolea .

Activist de mediu: M-au dezbrăcat în pielea goală, au spus că mașina rămâne acolo și m-au trimis în fundul gol să merg acasă

Activistul de mediu Tiberiu Boșutar spune că el şi un cameraman și-au pierdut pentru scurt timp conștiența, în timpul agresiunii. Iar cei care i-au agresat cu topoare şi răngi erau chiar silvicultorii:

„Am sunat un agent forestier să cheme silvicultorul de la cantonul unde am ajuns că avem o suspiciune. E silvicultor care ne-a mai atacat de câteva ori. Au venit zeci. Aproape toți aveau topoare și răngi”, a spus Boșutar.

"M-au dezbrăcat în pielea goală, au spus că mașina rămâne acolo și m-au trimis în fundul gol să merg acasă. Asta am trăit eu azi", a descris Tiberiu Boșutar situaţia incredibilă în care a fost pus.

