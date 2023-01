Un guvernator rus descrie dezastrul produs de război. Ce a aflat Putin (SpotMedia.ro)

Belgorod, un oraș rusesc de graniță, cu o populație de 350.000 de locuitori, este capitala regiunii cu același nume. Se află la o distanță de 80 de kilometri de Harkov, a doua aglomerare urbană din Ucraina, după Kiev. Primele depozite de armament, combustibil, dar și obiective de infrastructură, distruse de militarii lui Zelenski au fost în această localitate și în vecinătățile ei.

În data de 24 ianuarie, Vladimir Putin a avut o întâlnire cu Viaceslav Gladkov, 53 de ani, guvernatorul regiunii Belgorod, cu care a discutat despre „problemele țării”.

Întâlnirea a fost o acțiune de promovare a imaginii lui Putin, pentru a-l scoate din izolare și a transmite opiniei publice că încă se ocupă de problemele țării.

Conversația, chiar dacă se desfășoară într-un limbaj de lemn, e utilă pentru că arată cum războiul a devenit o povară pentru rușii de rând, afectându-le puternic viața de zi cu zi.

„…securitatea și situația de după începerea războiului sunt problemele care ne preocupă cel mai mult, cele care îi îngrijorează cel mai mult pe oameni”, îi spune Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, lui Putin.

„Începând cu 20 aprilie 2022, am introdus un nou nivel de alertă teroristă, culoarea galbenă, care s-a activat la fiecare două săptămâni, în urma atacurilor de sabotaj venite din Ucraina. În 15 așezări, am introdus modul de urgență la nivel municipal”, a mai spus oficialul rus.

Din declarația lui Gladkov reiese că Belgorod e o țintă frecventă a trupelor speciale venite din Ucraina care atacă obiective militare rusești aflate în această regiune.

De-a lungul timpului, pe rețelele sociale au apărut informații că linii ferate, trenuri, depozite de muniție și combustibil au fost distruse de forțele ucrainene, acum, aceste informații sunt confirmate chiar de guvernatorul regiunii, care-i explică lui Putin cum a îmbunătățit sistemele de alertă împotriva acțiunilor inamice.

S-au terminat banii pentru recrutare

„…voi începe cu mobilizarea, pentru că în data de 22 septembrie am împărțit citații și, acum, avem 4.100 de persoane mobilizate. M-am dus la toate unitățile, acolo unde se organizau recrutări, m-am întâlnit cu băieții noștri. Bineînțeles, ei erau foarte îngrijorați.

Ce am făcut? Am văzut că oamenii au fost foarte recunoscători pentru cele 195 de mii de ruble (aproximativ 2.600 de euro - n.red.). Am alocat 100.000 de euro, din bugetul regiunii, pentru fiecare centru de recrutare. Am încercat să plătim cât mai repede posibil prima de mobilizare pentru că exista o oarecare confuzie în familii.

Susținătorul, care pleacă (la război), e îngrijorat de modul în care va mai putea să-și întrețină familia. Aceste fonduri de 100.000 de euro alocate centrelor au fost suficiente pentru două luni și jumătate, trei luni”, i-a raportat Viaceslav Gladkov lui Putin.

