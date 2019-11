Un german pentru Timișoara  

Ziare.com: Dan Barna, presedinte USR: Dancila este o optiune trista pentru Romania. Daca nu te implici, nu ai ce sa astepti! Interviu

Viorica Dancila este o optiune trista pentru Romania pentru ca are o performanta profesionala in PE pe care nici domnia sa nu are argumente sa o afirme, spune presedintele USR, Dan Barna.