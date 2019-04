Un Brexit fără acord ar distruge relațiile UE-UK pentru generații

DW: Ați comparat Brexitul cu o telenovelă. Dar e oare doar o telenovelă sau un pericol real pentru Europa?

Timothy Garton Ash: O tragedie britanică este și o farsă. Din punctul meu de vedere, consecințele vor fi mai dure pentru Europa decât pentru Marea Britanie. Deja observăm o serie de forțe de populism, naționalism și dezintegrare în interiorul UE. Iar Brexitul ar putea să dea un nou avânt acestor tendințe.

Poate UE să facă ceva pentru a contracara aceste tendințe?

Sper ca UE să ofere o amânare extinsă și flexibilă pentru Brexit. Ceea ce va deschide calea spre un proces democratic, care se va încheia ori cu un nou referendum, iar Marea Britanie ar putea rămâne în UE, ori cu un Brexit mai ”soft”. Ambele variante ar fi mai puțin nocive pentru Europa.

Rămânerea în UE nu ar putea însemna că mulți oameni se vor simți trădați, că va exista o reacție mai dură, care să aducă mai mult populism în țară?

Aud acest argument tot mai des în Europa continentală, respectiv că Marea Britanie ar fi un membru atât de problematic în UE; se folosesc metafore de genul cancer sau otravă; sunt șocat câți prieteni ai mei cred că răul mai mic ar fi ca Marea Britanie să părăsească UE. Dar dacă ne gândim pe termen lung, în decenii, la relația cu China, la America lui Trump, la schimbările climatice, e cu siguranță mai bine ca Marea Britanie să rămână în UE. Nu ar fi simplu la început, dar am răzbi. Iar la final toată lumea ar avea de câștigat.

Nu credeți că în Europa există percepția că Marea Britanie are nevoie de asta? Că are nevoie de Brexit pentru ”sufletul său național”?

Cineva mi-a spus că Merkel a folosit cuvântul "einfühlsam" (N.Red: empatic) pentru a descrie relația sa cu Marea Britanie. Și cred că Germania înțelege mai bine decât alte țări că avem nevoie să trecem prin acest proces. Știu că cerem mult partenerilor noștri europeni, dar avem nevoie de ceva timp. Democrația este uneori haotică și înceată. Marea Britanie are una dintre cele mai vechi democrații din lume și încă funcționează. Mai dați parlamentului câteva săptămâni și vor răzbi. Dar dacă nu reușim până la finele acestui an, mă dau și eu bătut.

Cum considerați că a acționat Angela Merkel în procesul Brexitului?

A fost superbă: calmă, ca o adevărată femeie de stat. Ea și germanii au mai multă înțelegere față de Regatul Unit decât alte țări europene. Dar dacă privim înapoi la perioada referendumului, având cunoștințele de acum, în contextul în care imigrația a devenit așa o problemă mare în Germania, oare nu și-ar fi dorit să-i ofere fostului premier David Cameron acea frână în chestiunea liberei circulații a persoanelor pe care el și-a dorit-o? O astfel de mișcare ar fi schimbat rezultatul referendumului și acum am fi discutat despre reformă în UE, cu Marea Britanie și Germania ca aliați, în loc de acest nenorocit de Brexit.

Ar putea Brexitul să aducă și beneficii pentru Europa?

Mi-aș dori să văd o dâră de lumină la orizont. Dar Germania s-a confruntat deja în trecut cu așteptarea de a prelua mai multă responsabilitate ca lider, ceea ce ar fi însemnat un mare pas înainte, atât pentru clasa politică, cât și pentru opinia publică. Dar Brexitul mai ridică ștacheta cu trei metri. Nu sunt sigur dacă politica și opinia publică germană sunt pregătite pentru o astfel de responsabilitate. Nu văd absolut nimic pozitiv în Brexit pentru Europa. Văd ceva pozitiv pentru Marea Britanie, pentru că în sfârșit ne-am trezit să vedem ce riscăm să pierdem. Șase milioane de oameni au semnat o petiție pentru ca noi să rămânem în Europa. Este un mic motiv de optimism.

În cazul unui Brexit fără acord, care vor fi consecințele pentru relația Marea Britanie-UE?

Un așa-numit ”no deal” Brexit ar otrăvi relațiile pentru o întreagă generație. Ar fi un imens joc de învinovățire reciprocă. Britanicii vor învinovăți Europa continentală și viceversa. Iar pierderile economice vor fi foarte urâte, extrem de serioase.

Există o iluzie și cred că este o iluzie a francezilor, că securitatea și politica externă ar putea fi separate artificial de relațiile economice. Dacă relațiile economice sunt foarte proaste pentru Marea Britanie și dacă avem o recesiune majoră și șomaj ridicat, oameni care mor în spitale pentru că nu avem destule medicamente, toate acestea vor avea un impact negativ asupra politicii de securitate și apărare. Următorul pas pe care îl va face Marea Britanie va fi să semneze un tratat special cu China, după care putem uita de o politică unitară Europa-China.

Credeți că Marea Britanie va bate smerită la ușa UE în cazul unui ”no-deal” Brexit?

Nu pot decât să trag un semnal de alarmă față de această idee. Mulți dintre prietenii mei cred că vom reveni în decurs de câțiva ani. E o prostie. În primul rând denotă că nu i-au înțeles pe britanici. Suntem al naibii de încăpățânați, ne-ar trebui ani să recunoaștem că am comis o greșeală majoră. În al doilea rând, Scoția ne-ar părăsi, Irlanda de Nord s-ar alătura Irlandei. Ne-am întoarce în secolul al 16-lea, întreaga structură constituțională a Regatului Unit ar fi pusă în discuție. Apoi, UE s-ar direcționa pe linia franco-germană și am avea o Uniune Europeană diferită. N-am mai beneficia de niciun fel de avantaje. Ar trebui să cerem aderarea la zona euro. Ar fi o iluzie.