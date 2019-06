Ultimatum pentru CSM: Să curețe „ograda” magistraților de corupți, compromiși și slujitori ai lui Plahotniuc

Dacă se va opune, „schimbarea se va produce oricum” – prin Parlament, prin schimbarea componenței CSM, a spus Maia Sandu. Ea a menționat că „situații când CSM se face că plouă, în timp ce toată țara strigă „Justiție!” sunt inacceptabile”: „Au fost luate, în trecut, o sumedenie de decizii suspicioase și nu am văzut nicio reacție din partea CSM. Acest consiliu trebuia să se asigure că legea funcționează”, a spus premierul, menționând cazul anulării rezultatelor alegerilor locale în Chișinău, în 2018, câștigate de liderul opoziției de atunci, Andrei Năstase.

Maia Sandu: „Voința politică pentru reforme e de partea justiției”

„CSM se face vinovat de faptul că în sistemul judecătoresc sunt magistrați corupți, oameni care au nesocotit legea. Ei spun că au fost presiuni. Eu îi asigur acum că voința politică este deja de partea justiției. Nu au niciun motiv să spună că nu au condiții pentru reforme. Dacă nu se vor vedea rezultate în următoarele zile, vom rezolva problema componenței acestui consiliu prin Parlament”, a reiterat Maia Sandu.

„Toți cei care au luat decizii ilegale, trebuie să fie eliminați din sistem. Dacă nu știu să-și facă treaba, să își aleagă un alt loc de muncă. Sunt decizii pe care trebuie să le luați imediat. În paralel, să începem să lucrăm la construirea unui sistem judecătoresc corect cu oameni care și-au demonstrat în timp atitudinea corectă, onestă, respectul pentru lege”, a adăugat prim-ministra. Ea le-a mai spus magistraților că noua guvernare își propune să construiască instituții de combatere a corupției și i-a asigurat că și pe acest segment „lucrurile se vor mișca foarte repede”. Nu a precizat despre ce este vorba, dar Programul de activitate al Guvernului pe care îl conduce prevede, între altele, înființarea unei judecătorii speciale anticorupție în care vor fi angajați judecători din străinătate.

Zis și făcut!

La scurt timp după intervenția Maiei Sandu la ședința CSM (președintele CSM, Victor Micu a lipsit), membrii Consiliului i-au cerut judecătorului Curții Constituționale, Corneliu Gurin (propus în funcție de CSM), să demisioneze. Solicitarea de demisie a venit după ce membrii CSM au analizat avizul Comisiei de la Veneția cu privire la deciziile luate de Curtea Constituțională în perioada 7-9 iunie 2019 – decizii care au condus la haos și dualitate de putere. Totodată, CSM i-a cerut președintelui interimar al Curții Constituționale să dispună efectuarea unui control în ceea ce privește încălcarea obligațiunilor de către Corneliu Gurin. Acesta a fost desemnat de CSM în funcția de judecător la Curtea Constituțională în decembrie 2018.

De asemenea, mai mulți magistrați cu funcții importante în sistemul judecătoresc au fost suspendați imediat din funcții (pe durata efectuării controlului de către Inspecția Judiciară) urmare a unor informații furnizate de un judecător din prima instanță, care a reclamat acțiuni abuzive în privința sa. Au fost suspendați din funcții: președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, toți vicepreședintii Judecătoriei Chișinău, inspectorul judecător principal Vladislav Clima și președintele Colegiului de evaluare, Oleg Sternioală.

Încearcă să fure și după ce au plecat de la putere

În paralel cu încurajarea schimbărilor în justiție, noul Guvern de la Chișinău a izbutit blocarea procesului de privatizare a unor obiective expuse de fosta guvernare la un preț suspect de mic. Asta după ce directorul Agenției Proprietății Publice, Vladimir Baldovici, a fost demis de Guvern.

De asemenea, deputații din majoritatea parlamentară au elaborat un proiect de lege care, dacă va fi votat, va desecretiza toate informațiile referitoare la privatizările și achizițiile efectuate din bani publici în ultimii ani. Proiectul a fost deja înregistrat în Parlament. Astfel, urmează a fi făcute publice toate contractele de privatizare, de concesionare (inclusiv a Aeroportului Internațional Chișinău), contractele de achiziții publice, dar și rapoartele unor entități internaționale cum ar fi investigațiile vizând frauda bancară, efectuate la comanda Băncii Naționale a Moldovei, de către detectivii americani de la compania „Kroll”. „Nu există niciun argument serios pentru a ține în continuare în categoria „secret de stat” documente care țin nemijlocit de bani publici”, susține deputatul blocului ACUM, Sergiu Litvinenco. Potrivit lui, documentele au fost secretizate pentru a ascunde jafurile la care s-au dedat foștii guvernanți.

Își pun averile la adăpost

În timp ce noua guvernare încearcă să demonteze rapid schemele economice tenebre și să blocheze scurgerea banilor din țară după ce capii fostului regim au părăsit Moldova, observatorii economici atenționează asupra schimbării proprietarilor mai multor companii preluate recent de la stat în condiții de totală opacitate. Astfel, potrivit mold-street.md, concomitent cu schimbarea proprietarilor în acte ale magazinelor duty free, deținute anterior de Ilan Șor (principalul figurant în dosarul fraudei bancare din 2014) și familia sa, la începutul acestei luni, s-au schimbat și proprietarii SRL „Gările Auto Moderne” – companie ce a concesionat 30 de gări auto din Republica Moldova. Dacă la finele lunii mai 2019, „Gările Auto Moderne” SRL, mai avea în calitate de asociaţi compania Exfactor-Grup SRL (85%) și pe cetățeanul american Lluka Muco (15%), iar administratorul acesteia era fostul deputat Vitalie Mrug, apoi la începutul lunii iunie 2019, firma deja trecuse în proprietatea Oksanei Demcenko din Ucraina. La finele săptămânii trecute, Gările Auto Moderne SRL avea deja trei asociați: Oksana Demcenko cu 50%, Franck Arif din Franța - 25% și firma Ramin-Lux SRL - 25%.

Nu se știe deocamdată interesele cui reprezintă Oksana Demcenko. Despre Franck Arif se știe că este un om de afaceri, deţinător al companiei „Le Bridge”, care a privatizat, la începutul acestui an, fabrica Tutun-CTC din Chișinău și care are şi o reţea de magazine duty free. În ceea ce privește Ramin-Lux SRL - această firmă are doi asociaţi - Maria şi Alexandru Vîlcu cu cote de 50%. Potrivit surselor mold-street.md, Alexandru Vîlcu ar avea interese şi la privatizarea Tutun-CTC, dar şi în alte afaceri. Recent Alexandru Vîlcu a devenit asociat şi la o fostă afacere a familiei Șor, care se ocupă de magazinele duty free - DFM SRL. Cu câteva zile în urmă, DFM SRL și-a schimbat proprietarul și, în loc de Ilona Șor, acum are trei asociați: Alexandru Vîlcu (30%), Viktor Iakovlev din Ucraina (30%) şi Andriy Minayev din Germania (40%).

În noul Parlament de la Chișinău și-a început activitatea o comisie de anchetă care va analiza toate privatizările ce au avut loc în Republica Moldova începând cu 2013, inclusiv concesionarea pentru o perioadă de 49 de ani a Aeroportului Internațional Chișinău, privatizarea companiilor „Air Moldova” și „Tutun-CTC”. Președinte al acestei comisii de anchetă este deputatul blocului ACUM, Igor Munteanu, ex-ambasador al Republicii Moldova la Washington.