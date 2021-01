UE promite vaccin pentru moldoveni

Update:

La întrevederea Maiei Sandu cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a discutat despre importanța accesului mai rapid la vaccinuri anti-COVID-19 pentru cetățenii Republicii Moldova și necesitatea asigurării sistemului de sănătate cu echipament de protecție, dar și despre asistența financiară pentru Moldova în următorii ani. UE promite că va sprijini Chișinăul atât în asigurarea țării cu vaccin, cât și cu bani pentru implementarea reformelor, dar numai după expulzarea corupției din Legislativ.

„După alegerile parlamentare anticipate și crearea unui guvern funcțional va fi posibilă implementarea reformelor pe care ni le-am planificat”, a precizat Maia Sandu într-un mesaj postat pe Facebook.

În ajun, Maia Sandu s-a întâlnit cu șeful Delegației UE din Chișinău, Peter Michalko, fiind discutate direcțiile prioritare de cooperare între Moldova și instituțiile UE.

Sursa corupției - Parlamentul

Republica Moldova are două probleme mari, care necesită soluții imediate: pandemia și lipsa vaccinurilor și corupția care, în condiții de incertitudine politică (Moldova nu are momentan un guvern funcțional), înăbușă orice efort de reformă și de blocare a schemelor de contrabandă. Pe acest fundal, s-au scumpit esențial produsele alimentare și carburanții, iar socialiștii și ministrul în exercițiu al Justiției, Fadei Nagacevschi (anterior avocatul PSRM), încearcă să dea vina pe Președinție, care nu are nicio pârghie de intervenție în acest sens.

Tot în preajma vizitei la Bruxelles, Maia Sandu s-a întâlnit cu șeful Misiunii OSCE în Moldova, germanul Claus Neukirch. În cadrul acelei întrevederi, Sandu a menționat că printre prioritățile mandatului său sunt combaterea corupției și a contrabandei prin regiunea transnistreană. Declarația președintelui este relevantă în contextul în care în presa de la Chișinău au apărut informații multiple despre implicarea unor deputați în scheme internaționale de contrabandă prin regiunea transnistreană - regiune controlată de un regim separatist pro-rus.

Vizita Maiei Sandu la Bruxelles are loc în condiții politice tensionate la Chișinău, acolo unde Guvernul controlat de fostul președinte a demisionat, iar Maia Sandu ezită să înainteze un candidat la funcția de premier, în speranța că va obține dizolvarea actualului Parlament, pe care analiștii politici îl consideră cel mai corupt din istoria Moldovei independente. Socialiștii și deputații transfugi care îi deservesc îi cer Maiei Sandu să desemneze un candidat. Anterior, Igor Dodon declara că în actualul Parlament sunt deputați care ar vota și „un taburet” (un scaun) în funcția de premier numai ca acest Legislativ să nu fie dizolvat. Oficial însă, toate grupurile parlamentare pledează pentru alegeri parlamentare anticipate.

Curtea Constituțională: Parlamentul nu se poate autodizolva

În aceste condiții, doi deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au cerut Curții Constituționale să spună dacă Parlamentul se poate autodizolva. Luni, 18 ianuarie, Curtea a statuat că Legislativul nu se poate autodizolva. În aceste condiții, rămân valabile două modalități prin care șeful statului poate dizolva Parlamentul: incapacitatea legiuitorilor de a învesti un nou guvern și neadoptarea de către Parlament, timp de trei luni, a nici unei legi.

Luni, după ce Curtea Constituțională a stabilit că autodizolvarea Parlamentului nu este posibilă, juristul PAS, Sergiu Litvinenco, a menționat că „asta înseamnă că dizolvarea Parlamentului se poate face exclusiv în condițiile Art.85 alin. (1) și (2) din Constituție” – adică în cazul blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni sau dacă Parlamentul nu a învestit un nou guvern în termen de 45 de zile de la declanșarea acestei proceduri (prima nominalizare a candidatului) de către Maia Sandu.

În cadrul vizitei oficiale la Bruxelles, președintele moldovean discută cu președintele Consiliului European Charles Michel, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, Înaltul Reprezentat al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, vicepreședinte al Comisiei Europene, Josep Borell, Comisarul European pentru Budget și Administrație, Johannes Hahn, precum și cu Didier Reynders, Comisar European pentru Justiție, Olivér Várhelyi, Comisar European pentru Vecinătate și Politica de Extindere. De asemenea, Maia Sandu se întâlnește cu Alexander De Croo, prim-ministru al Regatului Belgiei, cu Majestatea Sa Regele Philippe al Belgiei, și cu David Maria Sassoli, președinte al Parlamentului European.

Combaterea corupției – prioritate pe agenda Maiei Sandu

Ajunsă mai devreme la Bruxelles, duminică, Maia Sandu s-a întâlnit cu procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, la întrevedere discutându-se despre reformele din justiție. „Ne-am manifestat interesul reciproc de a stabili o relație de colaborare între Parchetul European și instituțiile de combatere a corupției din Republica Moldova. Este un prim pas pentru a iniția și a desfășura activități comune în ceea ce privește combaterea contrabandei și a spălării de bani”, a menționat Sandu.

Luni, 18 ianuarie, Maia Sandu s-a întâlnit cu șeful diplomației UE, Josep Borrell. Oficialul european a asigurat-o pe Sandu că UE își va menține și întări toate angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere Moldova-UE. El a salutat angajamentul președintelui moldovean în combaterea corupției „pentru a restabili încrederea cetățenilor în instituțiile statului”, dar și pentru a asigura independența justiției și stabilitatea sistemului bancar. Borrell și Sandu au discutat și despre situația din regiunea transnistreană, iar oficialul european a spus că UE va sprijini în continuare dialogul în formatul „5+2” și a reconfirmat că UE sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova și recunoaște frontierele Moldovei în acord cu declarația ministerială a OSCE din decembrie 2020.