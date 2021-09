UE şi SUA iniţiază tratative comerciale

"Consiliul Comercial şi Tehnologic" (TTC), înfiinţat de Comisia Europeană şi administraţia SUA după reuniunea la vârf de la Bruxelles, la care au participat în iunie, s-a reunit miercuri pentru prima dată la nivelul şefilor de direcţii. Primele două spaţii economice guvernate democratic ale lumii vor să coopereze în cadrul acestui Consiliu, pentru a stabili standarde comune şi a stimula inovaţiile, investiţiile şi schimburile comerciale. În ultimul an, volumul comercial a fost de 556 miliarde de euro, reprezentând 42 la sută din schimburile comerciale la nivel mondial.

Reuniunea TTC a stat câteva zile sub semnul întrebării fiindcă Franţa, stat membru al UE, a avut o dispută cu SUA legată de zădărnicirea unui contract de înarmare cu Australia privind livrarea unor submarine. Preşedintele SUA, Joe Biden, şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, au reuşit în cele din urmă să calmeze iritările diplomatice şi dubiile privind seriozitatea americană, astfel încât tratativele comerciale să poată să înceapă.

Relansarea relaţiilor transatlantice după perioada Trump

Pentru comisarii europeni Margrethe Vestager (portofoliul Europa digitală) şi Valdis Dombrovskis (portofoliul economic), tratativele sunt mult prea importante şi nu este permis ca ele să eşueze din pricina fricţiunilor care există între Paris şi Washington. "Avem valori democratice comune pe care dorim să le transpunem în măsuri concrete pe ambele maluri ale Atlanticului", a declarat Margrethe Vestager deja în luna iunie. În comparaţie cu anii distructivi ai administraţiei Trump, acesta este un veritabil progres, a mai adăugat ea. Trump a pus capăt fără rezultat în 2017 tratativelor formale dintre SUA şi UE în vederea încheierii unui tratat amplu de schimburi comerciale libere şi de investiţii (TTIP).

Comisarii europeni Vestager şi Dombrovski vor reguli comerciale comune cu SUA

Nu va exista un acord de liber schimb

Diplomaţii UE care au pregătit noua rundă de discuţii insistă că nu este vorba de o continuare cu alte mijloace a tratativelor în vederea semnării TTIP. Ţelul nu este semnarea unui acord formal. Dar cu toate acestea se va discuta despre conflictele comerciale care datează din perioada Trump, legate de oţel, aluminiu, tarife vamale şi taxe vamale punitive. Însă expertul Peter Chase, membru al Institutului German Marshall Fund din Bruxelles, nu crede că această problemă va putea fi rezolvată. Administraţia de la Washington ar putea-o rezolva în afara nou-creatului Consiliu TTC "Adevărata problemă este aceea că niciuna din părţi nu are o viziune asupra căii de urmat. De aceea se va stabili un obiectiv care să fie mai mic decât TTIP", a explicat el. Ţelul primei runde de negocieri, care se va desfăşura pe 10 grupe de lucru consacrate unor teme cum ar fi inteligenţa artificală, lanţuri de producţie digitale şi aprovizionarea cu materii prime, este stabilirea unei foi de drum concrete, care să arate ce rezultate şi standarde să fie realizate în ce perioadă de timp.

Democraţiile trebuie să coopereze strategic

Şeful diplomaţiei americane, Anthony Blinken, a trasat Consiliului TTC ţeluri ambiţioase. Consiliul este menit între altele să contribuie la întărirea democraţiilor occidentale şi la delimitarea spaţiilor lor economice de regimurile autocrate. Blinken a cerut democraţiilor într-un discurs rostit în iulie, să-şi apere supremaţia în domeniul inovaţiilor digitale, să stabilească standarde pentru folosirea şi normarea inteligenţei artificale şi să garanteze un internet deschis şi sigur. China şi Rusia, dimpotrivă, folosesc noile tehnologii pentru atacuri cibernetice şi supravegherea în masă a populaţiei, a mai afirmat oficialul american.

Comerţul peste Oceanul Atlantic este în floare. Se face schimb de mărfuri în valoare de 556 miliarde de euro anual

Penurie de semiconductori

Tratativele se vor referi în mare parte la producţia de semiconductori. Aceştia sunt importaţi astăzi din Asia în proporţie de 80 până la 90 la sută. Din diverse motive în prezent există o penurie de semiconductori, astfel încât mai mulţi fabricanţi europeni de automobile s-au văzut nevoiţi să-şi reducă producţia. SUA şi UE ar trebui să stabilească o strategie comună de dezvoltare şi producţie a procesoarelor pentru computere, a declarat comisarul european pentru Industrie, Thierry Breton. "Noi vom arăta ce dorim, ei vor arăta ce doresc. Apoi vom vedea ce are sens, mai ales pentru Europa, desigur", a declarat el pentru DW. Totuşi SUA şi UE sunt şi concurenţi pe pieţele globale. Şi ambele vor să prezinte un proiect de "lege a procesoarelor", care să le asigure accesul la semiconductorii de importanţă vitală.

Securitatea este prioritară

UE şi SUA vor să cadă de acord asupra unor reguli comune privind investiţiile de importanţă strategică din China pe pieţele lor. Preluările de companii urmează a fi verificate sub aspectul politicii de securitate. Urmează de asemenea să fie introduse verificări comune a produselor care pot fi folosite şi ca arme (dual use), şi se va discuta despre controale la exportul tehnologiei sensibile de vârf. În plus, în grupele de lucru se va discuta despre controlul şi taxarea marilor concerne internet, aprovizionarea cu energie durabilă şi tehnologii relevante pentru protecţia climei. "Dacă SUA şi UE vor folosi noul Consiliu pentru a cupla securitatea naţională cu puterea lor economică atunci poate lua fiinţă ceva important. Dar va fi nevoie de un timp pentru asta", a declarat Peter Chase. El este încredinţat că marile anunţuri nu se vor putea face din prima zi.

Maşini autonome testate de Uber la Pittsburgh

Consiliul TTC s-a desfăşurat la Pittsburgh, în statul american Pennysilvania, care a fost odinioară centrul industriei grele a SUA şi care a devenit între timp un centru al noilor tehnologii şi al economiei digitale.