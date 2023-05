Turcia: Speranța moare ultima

La câteva zile după alegerile prezidențiale din Turcia, mulți oameni care sperau într-o victorie a lui Kemal Kilicdaroglu continuă să fie consternați. Timp de câteva săptămâni, candidatul opoziției s-a aflat permanent în frunte potrivit sondajelor. Apoi situația s-a schimbat.

"Nu am crezut niciodată în institutele de sondare. Toți manipulează", spune șoferul de taxi Ferhat din Ankara. Bărbatul de 48 de ani este om religios, se roagă de cinci ori pe zi și își mărturisește credința în fondatorul statului, Atatürk. "Islamiștii din jurul lui Erdogan au pus stăpânire pe țară. Ei au secat Turcia. Învățăturile lui Mustafa Kemal Atatürk aproape că au dispărut", adaugă el cu voce melancolică.

"Speranța moare ultima"

Edip are puțin sub 50 de ani. El lucrează într-un hotel de lux din capitala turcă Ankara pe post de ”Bell-Boy”, care întâmpină oaspeții la ușă și le parchează vehiculele în garajul hotelului. "Mai am nevoie de câțiva ani până la pensie, dar mai e mult până atunci. Nu cred că situația economică se va ameliora dacă Erdogan va câștiga turul doi al alegerilor din 28 mai. Așa că va trebui să continui să muncesc. Ce altceva pot să fac?”, spune Edip. Mulți oameni din Turcia gândesc ca el.

Liderul opoziției, Kemal Kilicdaroglu, a obţinut un scor mai slab decât au sperat mulți dintre alegătorii săi Imagine: BULENT KILIC/AFP

Sercan, un tânăr înalt, cu ochelari, în vârstă de 29 de ani, este ucenic într-un hotel. Pentru că deține diplomă în administrație, el ar vrea să devină funcționar public de rang înalt, dar nu poate obține angajarea, spune el cu vădită tristețe. ”Pur și simplu îmi lipsesc anumite conexiuni care mă pot face să avansez", șoptește el. Tânărul, fără îndoială supra-calificat pentru activitatea profesională curentă, este mulțumit că și-a găsit totuși un loc de muncă.

"Câștigăm un pic peste salariul minim", dezvăluie. Fără bacșișurile suplimentare de la hotel, nu ar putea să se descurce, spune Sercan. În cel de-al doilea tur de scrutin din 28 mai, el ar dori să-l vadă triumfând pe Kilicdaroglu, chiar dacă șansele acestuia sunt din ce în ce mai modeste. Sercan, care are o prietenă și planuri de viitor, este încredințat că ”speranța moare ultima”. Acest gând îi dă încredere.

"Erdogan ar trebui să rămână președinte. Orice altceva aduce incertitudine”

Schimbăm locul și ajungem la Istanbul. Un grup mare de turiști se refugiază în Marele Bazar din centrul vechi al orașului. Plouă atât de tare încât pământul abia poate absorbi apa, iar canalele de scurgere sunt copleșite. La intrarea în bazar l-am întâlnit pe Hüseyin postat în fața unui magazin în care lucrează de peste 30 de ani. La vârsta de 12 ani a început să lucreze pentru unchiul său, care vindea imitații de genți de lux. Hüseyin este kurd și un mare susținător al lui Selahattin Demirtaș, fostul copreședinte al partidului pro-kurd HDP. Demirtaș se află în spatele gratiilor de șapte ani.

"Cui i-am dat votul meu? Alianței 'Partidul Stângii Verzi', bineînțeles. Puteți să uitați de toți ceilalți. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, am dat buletinul de vot în alb”. Hüseyin este dezamăgit. Kilicdaroglu, spune el, se dovedește a fi un politician slab. În al doilea tur de scrutin, spune el, Erdogan ar trebui să câștige. “Cel puțin Erdogan aduce turiștii aici pentru noi. Orice altceva este prea nesigur".

Pentru bazarul din Istanbul, turiştii sunt foarte importanţi Imagine: Rainer Hackenberg/dpa/picture alliance

Colegul său Hacer, pe de altă parte, susține opoziția. "Întotdeauna este la fel cu Hüseyin, care nu vrea să recunoască faptul că naționaliștii sunt cei care au avantaj în Parlament. Iar în Erdogan nu poți avea încredere“, spune Hacer, recunoscând deschis că a votat pentru CHP și Kilicdaroglu.

"La început, totul va rămâne la fel"

Doi tineri jurnaliști, care nu vor să își dea numele și nici să dezvăluie instituția de presă pentru care lucrează, stau într-o patiserie, unde mănâncă baklava și beau ceai. "Înainte de alegeri toată lumea era atât de sigură că Erdogan va pierde, încât chiar și la noi la serviciu apăruseră speculații că un șef de departament ar putea pleca. Însă acum toată lumea se ține bine pe poziție”, spun ei liniștiți. Chiar dacă vor să fie discreți este evident că ambii jurnaliști lucrează pentru presa pro-guvernamentală. Ei fac parte din categoria așa-numiților ”complici”, care nu și-ar găsi un loc de muncă în altă parte. Din acest motiv, ei încearcă să nu atragă prea mult atenția cu publicistica lor.

"De fapt, îmi pare foarte rău pentru Erdogan. Omul este bolnav. De aceea, nu cred că va deveni mai autocrat", spune unul dintre cei doi. Prietenul său nu îmbrățișează această evaluare. Cert este însă că ambii se așteaptă la o victorie a lui Erdogan în al doilea tur de scrutin. "Mulți dintre susținătorii lui Kilicdaroglu cu siguranță nu vor vota, iar acest lucru face jocul lui Erdogan", crede unul dintre jurnaliști.

Zilele următoare vor arăta dacă Kilicdaroglu va reuși să îi aducă la urne pe turcii care nu vor să voteze și pe cei indeciși. Susținătorii opoziției sunt încă plini de speranță. Speranța, să ne amintim, moare ultima.