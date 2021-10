Turcia: Ambasadorul Germaniei și cel al SUA ar putea fi expulzați

Cei 10 ambasadori - din Germania, SUA, Franța, Canada, Finlanda, Danemarca, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia și Suedia - au lansat luni un apel pentru eliberarea opozantului turc Osman Kavala.

''Am dispus ministerului nostru de externe să declare cât mai repede aceşti zece ambasadori persona non grata'', a spus Erdogan în timpul unei deplasări în centrul Turciei. Declararea oficială a unui diplomat ca fiind persona non grata reprezintă primul pas spre expulzarea din țara respectivă. Erdogan nu a specificat însă dacă acești diplomați, pe care i-a acuzat de lipsă de decență, ar urma să fie obligați să părăsească Turcia.

Cei 10 ambasadori au fost convocaţi marţi la Ministerul Afacerilor Externe al Turciei pentru a li se transmite că apelul lor lansat într-un comunicat comun pentru eliberarea opozantului Osman Kavala este "iresponsabil".

Activistul pentru drepturile omului Osman Kavala, o personalitate importantă a societății civile turce, se află în detenție din 2017, fără o sentință, acuzat că ar fi finanțat protestele de amploare din 2013, din Parcul Gezi, și că ar fi fost implicat în tentativa de puci din 2016. În plus, Erdogan îi reproșează antreprenorului care a sprijinit financiar proiecte vizând diversitatea culturală și drepturile minorităților din Turcia, că ar fi reprezentantul miliardarului american George Soros.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a solicitat în 2019 eliberarea lui Kavala, arătând că a fost arestat pe motive politice, fără dovezi rezonabile, dar justiția turcă a ignorat verdictul.

