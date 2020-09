Trump: Un cetățean care nu plătește impozite?

Cine a urmărit mai cu atenție situația politică după venirea la Casa Albă a lui Donald Trump își amintește probabil de o scenă petrecută în redacția "New York Times" (NYT): redactorul-șef Dean Baquet urmărește, împreună cu alți colegi apropiați, învestirea în funcție a noului președinte al SUA. "Cred că va fi un test uriaș", spune Baquet. "Va fi un examen greu." Și apoi Baquet le cere reporterilor săi să treacă la treabă. Scena a fost înregistrată de premiata realizatoare de filme documentare Liz Garbus, pentru serialul "The Fourth Estate".

Impozit pe venit: 750 de dolari

Acum, "New York Times" a publicat un material care ar putea fi considerat drept punct culminant al luptei jurnalistice duse de NYT împotriva lui Trump. "The President's Taxes", taxele președintelui, o anchetă jurnalistică exclusivă a NYT, care va avea ecou în lumea întreagă. Articolul prezintă un președinte care de ani buni nu ar fi plătit aproape deloc impozit pe venit și care poate fi văzut drept o persoană care își trage în piept propria țară pe care o conduce. Trump a reacționat într-o conferință de presă la Casa Albă, la scurt timp după publicarea materialului – și a reacționat așa cum o face el mereu: "It's Fake-News. Totally Fake-News." Știri false, totul e inventat. El ar fi știut dintotdeauna că "New York Times" ar avea ceva împotriva lui. Într-un video postat de Casa Albă pe Twitter, 25 de minute mai târziu, Trump și-a prezentat contraargumentele.

Potrivit materialului NYT, Trump ar fi plătit în 2016, anul alegerilor prezidențiale, un impozit pe venit federal de doar 750 de dolari. Și în 2017, primul său an la Casa Albă, președintele ar fi plătit tot 750 de dolari impozit pe venit, scrie NYT sub titlul "The President's Taxes". Autorii materialului susțin că ar fi văzut documentele fiscale ale lui Trump din ultimii 20 de ani.

Potrivit acestora, Trump nu ar fi plătit deloc taxe în 10 din ultimii 15 ani, pentru că ar fi înregistrat pierderi mai mari decât profiturile. Declarațiile fiscale ale președintelui republican au fost temă de campanie electorală și în 2016: fostul mogul imobiliar a fost primul președinte american după Richard Nixon (1969 - 1974) care a refuzat să-și facă publice declarațiile fiscale. Trump își ține bine ascunsă situația financiară, ceea ce nu face decât să dea apă la moară speculațiilor cum că ar avea ceva de ascuns.

Acum, campania electorală are o nouă temă încinsă de dezbatere, după numirea foarte controversată de către Trump a judecătoarei federale Amy Coney Barrett pentru locul liber de la Curtea Supremă. Democrații și numeroși observatori îl acuză pe Trump că ar pune bazele unei alunecări și mai la dreapta a SUA.

Biden și Trump vor vorbi și despre aspectele financiare

NYT nu a pierdut nicio ocazie de a relata critic despre Trump, după învestirea acestuia în funcția de președinte la 20 ianuarie 2017. Aceasta ar fi și sarcina publicației, în calitate de parte a așa-numitei a patra puteri - "The Fourth Estate". Ziarul nu este critic la adresa lui Trump doar în paginile sale de opinie, unde semnează editorialiști de frunte din lumea întreagă – cotidianul prezintă eșecurile și gafele președintelui și în paginile sale de știri și de politică. Împreună cu televiziunea CNN și cu ziarul "Washington Post", NYT a devenit unul din obiectele cele mai detestate de Trump. Ziarul reprezintă și elita politico-culturală, "pedepsită" de electoratul lui Trump la ultimele alegeri. Ce se va întâmpla la prezidențialele din 3 noiembrie?

Săptămâna aceasta va avea loc primul duel televizat dintre Trump și contracandidatul său democrat Joe Biden. Trump l-a insultat pe Biden, numindu-l, și din cauza vârstei acestuia, "Sleepy Joe", "somnorosul Joe". Cei doi vor aborda cu siguranță și aspectele financiare. Redactorul-șef al NYT Baquet scrie în comentariul la ancheta exclusivă a publicației sale: "Publicăm acest raport deoarece credem că oamenii din America trebuie să știe cât mai multe despre liderul și reprezentantul lor."