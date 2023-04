Trump: 34 de acuzații la care pledează nevinovat

Rechizitoriul împotriva lui Donald Trump a fost citit ieri la New York. Fostul președinte a ajuns la tribunal însoțit de un dispozitiv impresionant de securitate și acuză justiția că face jocuri politice.

Fostul președinte american Donald Trump s-a prezentat marți, 4 aprilie 2023, în instanță, unde a fost acuzat oficial într-un dosar penal legat de mită și fals în înscrisuri comericale comise în anul 2016. A pledat nevinovat în fața judecătorului Juan Merchan pentru toate cele 34 de acuzații ce îi sunt aduse. După ce s-a prezentat în instanță, Trump a zburat înapoi în Florida, de unde a continuat să atace atât procurorul din cazul său, cât și judecătorul.

Donald Trump a pledat nevinovat Imagine: Seth Wenig/AP/picture alliance

Procurorul districtual din New York, Alvin Bragg, îl suspectează pe Trump că a ascuns informații importante pentru electorat. În statul New York este o crimă să conspiri pentru a obține prin mijloace ilegale o candidatură, indiferent cine ești, a transmis Bragg. „Donald J. Trump a falsificat în mod repetat și fraudulos documente contabile ale unor afaceri din New York pentru a ascunde, printr-o conduită criminală, informații care au afectat votul electoratului în timpul alegerilor prezidențiale din 2016 (...) Nu putem și nu vom normaliza un asemenea comportament penal grav”. Iar avocații lui Trump au spus că Bragg a „transformat o problemă politică într-o urmărire politică”.

Procurorul Alvin Bragg Imagine: Michael M. Santiago/Getty Images

În spatele gratiilor până la 136 de ani sau doar amendă?

Niciun alt fost președinte al Statelor Unite nu a fost vreodată inculpat penal. Deși Trump însuși s-a aflat de două ori în proceduri de suspendare a mandatului prezidențial, niciodată nu s-a ajuns în fața instanțelor.

Legislația statului New York califică falsificarea înscrisurilor comerciale drept contravenție pedepsită cu până la un an de închisoare. Devine infracțiune dacă este folosită pentru a încuraja sau a acoperi alte fapte penale - așa cum presupune acuzarea că s-a întâmplat în acest caz - și poate atrage privațiune de libertate de până la patru ani.

Puse cap la cap, condamnările teoretic posibile ale lui Trump ar putea însuma până la 136 de ani de închisoare. Observatorii juridici speculează însă că pedeapsa va fi mult mai mică. Poate redusă, chiar, doar la amendă.

Cu puțin timp înainte de alegerea sa ca președinte în 2016, Trump ar fi plătit actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels bani pentru ca aceasta să nu vorbească public despre aventura pe care cei doi ar fi avut-o. Daniels a susținut că a făcut sex cu Trump, Trump neagă. Plata în sine nu este ilegală. Ilegalitatea vine din modul în care atât politicianul cât și echipa sa au încercat sistematic să identifice, să cumpere și să ascundă informații negative despre Trump, pentru a crește șansele de a fi ales, și din felul presupus fraudulos în care a contabilizat banii folosiți în acest scop.

Trump, în război cu justiția

Trump s-a adresat susținătorilor săi adunați la un miting, la scurt timp după ce a ajuns înapoi la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida. Fostul președinte a descris procesul ca pe o „insultă la adresa țării noastre”.

Donald Trump le-a vorbit suporterilor la întoarcerea în Florida Imagine: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Judecătorul l-a avertizat pe Trump să nu facă declarații care ar putea „incita la violență”, dar a precizat că nu-i interzice să vorbească public despre acuzațiile ce i se aduc. „Toți cei care au analizat acest caz spun că nu există nicio crimă. Chiar și oamenii care nu sunt mari fani au spus-o”, a comentat fostul președinte, adăugând că nu și-a imaginat vreodată că „așa ceva se poate întâmpla în America”.

Trump „este capabil să folosească sistemul juridic în propriul beneficiu și a mai reușit să scape de acuzații, abuzând de sistemul juridic prin întârzieri sau tactici de atac la adresa celor care îl anchetează”, a comentat, pentru DW, Marc Fisher, senior editor la Washington Post. De altfel, de la Palm Beach, de unde a respins din nou acuzațiile, Trump a vorbit despre o „vânătoare de vrăjitoare” motivată politic, pentru a-i zădărnici candidatura din 2024. Fostul președinte l-a acuzat pe procuror că vrea „să pună mâna” pe el „cu orice preț” și l-a atacat și pe magistratul care a condus ședința în care i-au fost făcute cunoscute capetele de acuzare: „Am un judecător care îl urăște pe Trump, cu o soție și o familie care îl urăște pe Trump”. Totul, a adăugat politicianul, este „o interferență electorală masivă la o scară fără precedent”.

Suporteri adunaţi în faţa reşedinţei lui Donald Trump din Florida Imagine: Paul Hennessy/AA/picture alliance

Autor al unei biografii a lui Trump, jurnalistul american Fisher nu crede că acuzațiile îl vor duce la închisoare, dar ar putea aduce alte pedepse care i-ar îngreuna campania pentru o a treia candidatură prezidențială. Experții spun, însă, că nici măcar o condamnare nu-i poate interzice să se lanseze în cursa pentru Casa Albă. În plus, de când a devenit public rechizitoriul, Trump și-a mărit avantajul față de rivalii din interiorul Partidului Republican: potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos publicat luni 3 aprilie 2023, 48% dintre republicani îl doresc acum candidat pe Trump, față de 44% luna trecută (pe locul al doilea, guvernatorul de Florida Ron DeSantis, a scăzut de la 30 la sută la aproximativ 19 procente). „Singura crimă pe care am comis-o a fost să apăr fără teamă națiunea împotriva celor care încearcă să o distrugă”, a conchis fostul președinte, în mesajul adresat ieri seară mulțimii de suporteri care a venit să îl asculte la mitingul organizat în Florida.

Guvernatorul Floridei, Ron De Santis, s-a prăbuşit în sondaje Imagine: Wilfredo Lee/AP/picture alliance

Următoarea audiere a lui Trump în acest dosar este prevăzută pentru 4 decembrie, procesul este programat să înceapă în 2024.

ics/maw (dpa, rtr, afp)