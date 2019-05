Triumf istoric al romanilor si al democratiei

Si ce n-a incercat regimul Dragnea spre a evita triumful romanilor de la 26 mai. Ce n-a facut in tara si strainatate spre a perturba, restrange, descuraja, invalida si redirectiona votul romanilor de pretutindeni, de la Bucuresti la Cluj, de la Sibiu la Alexandria si de la Tokio si Sankt Petersburg la Berlin, Paris, Londra si New York.

In strainatate, pentru a cata oara, eternul diplomat si ministru de externe din pepiniera PCR, Teodor Melescanu, a impus o data in plus sabotarea cu buna stiinta a votului si a dreptului la vot al romanilor. Stia ce se va intampla si totusi sluga preaplecata a comunismului, a securitatii, a cleptocratilor si a lui Liviu Dragnea personal a restrictionat numarul localitatilor, al localurilor de vot, ca si al orelor in care romanii si-au putut exercita sacrosanctul drept la sufragiu, dreptul lor, ca parte a natiunii suverane, de a stabili directia in care sa se indrepte tara si poporul roman.

Dar nu e vinovat doar ministrul de externe. Ci si ambasadorii si consulii Romaniei care au acceptat la reprezentantele lor diplomatice fara sa cracneasca, fara proteste si fara a demisiona, incalcarea constitutiei Romaniei, care garanteaza dreptul la vot al cetatenilor romani.

In tara s-a incercat fraudarea votului intre altele prin instructiuni deliberat eronate si aplicari intentionat gresite ale ștampilei de control a secției de votare, astfel incat, dupa cum pe drept semnala Expert Forum, sa se anuleze abuziv un număr mare de buletine de vot. De nu putine ori ștampila a fost aplicată aiurea, pe prima pagină a buletinului de vot pentru referendum. Si nu pe ultima, asa cum ar fi trebuit.

Cine va plati cu inchisoarea pentru fraudele electorale, specialitatea faimoasa a infractorului Dragnea si a lacheilor lui? Cine va plati politic pentru giganticul esec inregistrat la urne de partidele guvernamentale PSD si ALDE?

Cine va plati pentru prabusirea morala a unei tari cu reputatia distrusa, in vest, inaintea acestui vot care spala parte din rusinea generata romanilor de PSD, de Dragnea, de Dancila, parte din rusinea demolarii justitiei romanesti, parte din groaza si rusinea gazarii si maltratarii romanilor la 10 August 2018, parte din jena sabotarii candidaturii Laurei Kövesi la functia de procuror-sef european, parte din rusinea inchiderii de orase ori a arestarii de protestatari pasnici, anticleptocrati, reclusi din bunul plac al unui regim de infractori, din infractori si pentru infractori?

Dar s-a adeverit din nou, mai stralucit decat oricand. Nu pot ei fura, cat pot romanii vota. Liberi, demni si dornici sa-si mentina tara in Europa, romanii s-au adunat pe toate meridianele spre a-si varsa naduful si a tine piept ciumei rosii cu un revolutionar "No Pasaran", pe aicea nu se trece. Remarcabil, in context, este mai ales succesul extraordinar repurtat de la zero de USR-PLUS, o alianta de mare viitor intr-o Romanie democrata cu un stat de drept functional. Dar dincolo de el se cuvin elogiate disciplina si efortul tuturor celor care s-au deplasat la urne, au infruntat stoic cozi interminabile si s-au luptat exemplar contra propriei comoditati spre a pedepsi cum se cuvine demolarea democratiei romanesti.

Atat prin Referendumul validat in pofida tuturor proorocirilor negre, in ciuda fricii, a intimidarilor, a manipularilor antenisto-pesediste, cat si prin istorica prezenta masiva la alegerile europene, romanii au spus un nu clar si raspicat deopotriva PSD, regimului, sefului sau Liviu Dragnea, guvernului sau de marionete, ca si distrugerii justitiei romanesti, unica preocupare in afara mentinerii la putere si in afara gratiilor a executivului PSD.

Cu delirul sau pe de o parte paranoic, pe de alta ultranationalist, interpretat la televiziunile arondate pe acorduri xenofobe, antioccidentale, anticapitaliste si ortodoxiste, precum si cu inflexiuni belicoase, manand tara catre un razboi civil, Dragnea a incercat sa semene confuzie in electorat, sa-i provoace perplexitati, sa devieze furia legitima iscata natiunii de regimul penalilor si de cardasia lui cu sefii institutiilor menite sa apere Constitutia, separarea puterilor si independenta justitiei si presei.

La 26 mai, Liviu Dragnea a esuat. Naufragiul lui e gigantic si absolut vadit. Poporul l-a trimis la plimbare. Propriul lui partid il trimite, prin Marian Oprisan, la plimbare. Are dreptate presedintele Romaniei sa ceara plecarea guvernului. In fapt, pasul in spate trebuie sa-l faca in primul rand liderul de facto al acestui executiv. Ca in aceste conditii de stare exceptionala pentru romani si Romania Dragnea se ocupa de nimicuri materiale, precum candidatura pesedisto-aldista la presedintie si viitoarea politica de personal a PSD e tipic pentru contraperfomantele morale, politice si intelectuale ale acestui infractor ajuns in fruntea bucatelor romanesti.

Dar dupa acest 26 mai e evident ca Dragnea e pa. Viitorul apartine romanilor si democratiei.

Exit-poll CURS: PNL 25,8%, PSD 25,8%, Alianța 2020 USR-PLUS 23,9%, ProRomânia 5,7%, PMP 5,2%, UDMR 5,4%, ALDE 4,9%.