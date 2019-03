Trei voturi și un șantaj

UPDATE: Parlamentarii britanici au respins un amendament (cu 334 de voturi la 85), care cerea amânarea Brexitului pentru organizarea unui al doilea referendum. De asemenea, Camera Comunelor a refuzat să preia de la Guvern controlul asupra procedurii Brexit.

A fost ziua în care Parlamentul britanic trebuia să preia controlul asupra Brexitului. Rezultatul a fost o nouă înfrângere a premierei Theresa May, în condiții de haos. Ea a răspuns însă prin convocarea unui al treilea vot asupra acordului de Brexit încheiat cu UE. Asta după ce, abia cu o zi înainte, documentul respectiv fusese respins clar de deputații britanici. Dar șefa guvernului nu se lasă deloc cu una, cu două.

Haos la Westminster

A fost o nouă seară haotică în Camera Comunelor, prea mult de suportat până și pentru deputații cu experiență. Guvernul a arătat din nou cât de puțin este în stare să controleze desfășurarea dezbaterii și a procedurii de vot.

La vot urmau să fie supuse două texte împotriva unui așa-numit No Deal Brexit, adică părăsirea fără un acord a UE. A fost mai întâi varianta mai dură, redactată de deputata conservatoare Carolyn Spelman, a doua variantă fiind mai moale și provenind chiar din rândurile guvernului.

Theresa May a considerat însă că varianta Spelman ar fi lăsat executivul ei fără prea mare spațiu de manevră și a încercat să blocheze votarea în ultimul moment. Nu a reușit și s-a ajuns la un teatru al absurdului, în care May a ajuns să voteze chiar împotriva propunerii ei de evitare a Brexitului dur, doar pentru a scoate din joc primul text al deputatei amintite. Încă o dovadă a puterii distructive pe care Brexitul o exercită asupra sistemului politic britanic.

Dar nici acest plan nu i-a reușit, după ce mai mulți membri ai guvernului s-au abținut de la vot sau au votat împotriva șefei cabinetului. Rezultatul: cu o majoritate de 43 de voturi a fost aprobată propunerea ca Regatul Unit să nu iasă sub nicio formă din UE fără un acord de Brexit.

A fost așa de frumos, hai să mai votăm o dată

Theresa May și-a pierudt miercuri seară ultima fărâmă de control asupra guvernului, partidului și Brexitului, precum și minima credibilitate de care se mai bucura. Dar ea nu renunță. Cu hotărârea respingerii unui Brexit dur nu s-a câștigat încă nimic, le-a amintit ea deputaților. Deoarece Regatul Unit va ieși automat din UE pe 29 martie, dacă acest proces nu va fi oprit în mod activ.

În acest sens este nevoie de aprobarea Uniunii de a prelungi data limită oficială cu câteva luni, timp în care să fie lămurite aspectele tehnice care creează acum dificultăți. Baza pentru acest deznodământ ar fi un al treilea vot pe marginea acordului de Brexit prezentat de May, un vot care de data aceasta să aprobe documetnul.

Șeful laburiștilor Jeremy Corbyn are propriul plan de Brexit împotriva guvernului May

Sau ar urma o amânare mai lungă a Brexitului, perioadă în care ar fi posibile alegeri anticipate sau chiar un al doilea referendum. A fost în mod clar o tentaivă de șantaj a premierei la adresa adepților Brexitului dur. Conservatorii radicali au fost întrebați de doamna May ce preferă: actualul acord finalizat de Brexit și o ieșire rapidă din UE sau un alt acord care nici măcar nu este negociat, cu amânarea pe termen lung a Brexitului sau chiar anularea lui.

Prin urmare, Camera Comunelor ar urma să voteze miercurea viitoare pentru a treia oară pe marginea aceluiași acord pe care l-a respins deja clar de două ori. Steve Baker, purtător de cuvânt al adepților Brexitului dur, a reacționat cu indignare: "Vom vota împotriva acestui acord indiferent de câte ori este el supus la vot." Jacob Rees-Mogg, unul din membrii cei mai marcanți ai aripii dure din Partidul Conservator, a dat însă de înțeles că s-ar putea răzgândi, dacă partidul nord-irlandez DUP ar accepta la rândul său să-și schimbe poziția și să aprobe acordul.

Titanic și aisberg

Bruxellesul a rămas rece la haosul de la Londra. Un diplomat a atras atenția că doar pentru că Brexitul dur nu este dorit, el nu dispare de la sine. În acest sens trebuie luate încă măsuri suplimentare, votul din Camera Comunelor nu este suficient.

Parlamentul britanic ar urma să decidă joi să oblige guvernul să ceară la UE amânarea datei oficiale de Brexit. Dar au preluat oare deputații controlul asupra procesului de ieșire a țării din Uniune? Theresa May pare încă la butoane, dacă îi poate obliga pe parlamentari să voteze pentru a treia oară acordul de Brexit respins. S-ar putea ca deputații să verifice pe cont propriu care variantă de Brexit ar putea obține o majoritate: un Brexit moale, cu menținerea uniunii vamale, cu rămânere pe piața unică? Un al doilea referendum? Alegeri anticipate? Cu un scenariu mai clar profilat, ar urma să fie cerută și prelungirea termenului de la UE.

La Londra circulă zvonul că tabăra dură a conservatorilor ar fi dispusă să voteze săptămâna viitoare acordul doamnei May doar cu condiția ca aceasta să demisioneze. Ar fi un rezultat cu adevărat ciudat, dacă May ar reuși să salveze acordul de Brexit, dar și-ar pierde postul. Greu de crezut că ea va accepta un astfel de schimb. Și, mai mult: radicalii din Tory au arătat până acum doar că sunt buni de gură - Theresa May a supraviețuit tuturor atacurilor lansate de ei.